Ilus néni a csácsi városrészben lakik, közel a fiához. Herkliné Ebedli Gyöngyi, a városrész önkormányzati képviselője is köszöntötte. Ilus néni Tekenyén született 1924. február 10-én. Családja körében szombaton ünnepelt, a vasárnapi szentmisén pedig a helyi közösség ünnepelte. Két gyermeke mellett öt unokája és kilenc dédunokája van, akik közül a legfiatalabb még középiskolás. Ilus néni ellátja magát, és süt is. Hálásan köszönte a figyelmességet. Elmondta, mindenki szereti, a Jóisten is, a rózsafüzér mindig ott van a zsebében.