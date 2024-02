A zalai lányok bizonyítottak, jelentkezz Te is! 2024-ben, immár ötödik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre február 5-től jelentkezhetnek a Zala vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek. A szépségverseny a regionális fordulóval indul, ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán, így érdemes mihamarabb jelentkezni.

Harmadik helyezés Nagykanizsának

Alig várjuk, hogy a zalai lányok mind nagyobb számban jelentkezzenek a versenyre, hiszen az évek során szépségükkel bizonyították, hogy kiemelkednek a mezőnyből. Néhányan bátortalanul érkeztek, szerényen, sokak úgy érezték nincs keresnivalójuk egy országos szépségmustrán. Először 2019-ben a verseny indulásakor a nagykanizsai Wéber Petra bizonyított. Elmondása szerint Tündérszépek által vált magabiztosabbá. Önbizalmat kapott és megtanult mosolyogni. A harmadik helyezéssel büszkélkedő lány szerinte a pozitív megerősítésre minden lánynak szüksége van.

Tótpeti Lili lett a királynő, ismét bizonyított Nagykanizsa

A következő évben ismét a nagykanizsai hölgy bizonyított. Tótpeti Lilit sem bízott kellőképpen magában, a barátai, a családja és ismerősei közös biztatásra adta le a nevezését szinte az utolsó pillanatban. Természetes szépségével és mosolyával nyűgözte le a Tündérszépek 2020 zsűrijét, s azóta jól tudjuk sokat modellkedik, sőt időjárás jelentőként és bemondóként is bizonyítja rátermettségét egy kereskedelmi televízióban.

Egy év kimaradás után újra Zala vármegyébe került a korona

Aztán 2021-ben Debrecenbe került a cím és hosszú idő után először szőke szépségkirálynőt koronáztak királynővé a Tündérszépek versenyen, méghozzá Szabó Orsolya, bár udvarhölgyei között szerepelt egy somogyi lány is. És akkor elérkeztünk 2022-be, amikor a 700 jelentkező közül szintén Zala vármegyei lány, méghozzá a zalaegerszegi Pesti Viktória fejére került a korona. A végtelenül szerény, ugyancsak természetes kisugárzású lány a 180 centiméteres magasságával, alkatával hamar belopta magát a zsűri szívébe. És már csak rá fókuszált a szakértők alkotta zsűri.

Várjuk a zalai lányokat!

Egy év szünet után pedig ismét itt van a Tündérszépek 2024-es verseny, melyen jó lenne, ha folytatódhatna a zalaiak uralkodása. Bizonyára sok csinos lány gondolkozik még a nevezésen. Viszont sok idejük nincs, ugyan április 21-én éjfélig lehet jelentkezni. De azt tanácsoljuk a 18 és 35 év közötti hölgyeknek, hogy nevezzenek még most, mielőtt betelnek a helyek. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Zala vármegye szépségei Fejér, valamint Veszprém hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul! Azért érdemes mielőbb jelentkezni, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!