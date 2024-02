Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök szőlőskertjeiben virágba borultak a mandulafák, de már korai szilvák is elkezdték a virágzást. Szépek a csupa virág hegyoldalak, de legszebb továbbra is Vonyarc és Györök közötti öreg, patinás mandulafasor. Hogy mi lesz a korai kinyílás vége, még nem tudjuk, de ha hideg jön oda lesz az idei termés is. Ha már ezt a varázslatot hozta a februári időjárás , reménykedjünk a hasonlóan szép folytatásban is.