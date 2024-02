A program február 13-án, húshagyókedden jótékonysági fánkvásárral kezdődik 15 óra 30 perckor az Art moziban, majd egy óra múlva az épületnél gyülekeznek azok, akik részt szeretnének venni a 17 órakor induló jelmezes felvonuláson. A vidám sokaságot a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar kíséri, akkor a Kossuth utcát is lezárják. A jelmezverseny eredményhirdetése 18 órakor várható a Dísz téren.

A Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesülete és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett program három év kihagyás után tavaly indult újra. Talán ennek is köszönhető, hogy 2023-ban több ezer néző és ezer felvonuló vett részt a mulatságon, emlékeztetett Balaicz Zoltán polgármester. Zalaegerszegen hagyomány, hogy mindig húshagyókeddre szervezik a programot, tette hozzá a városvezető. Azt is elmondta, hogy jó ideje a jótékonysági vásár kedvezményezettjének a szervező egyesületet jelölik meg.

A részleteket Ruisz Cecília, a Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesületének elnöke ismertette, aki reméli, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzájuk. Eddig hét csapat - iskolai csapatok, nyugdíjasklubok, pékség – jelentkezett a fánksütésre. A tavalyihoz hasonlóan húsz csapat 700 fővel jelezte részvételét a felvonuláson, ezen kívül az egyéni jelmezesekre is számítanak. A csapatok sorszám szerint állnak be, az egyéni jelentkezők a mozi mellett a zsűrinél jelezzék a részvételi szándékot. A Kossuth utcán vonulnak végig, a gyógyszertárnál fordulnak meg, ezután lesz az eredményhirdetés. Extrém rossz idő esetén a mozi nagytermében bonyolítják a verseny. A csoportokat életkor szerint, külön kategóriákban értékelik, azaz az óvodások, iskolások és felnőttek kapnak az 1-3. helyezésért díjat. Idén gyümölcsutalvány jár a nyerteseknek. Az egyéni jelmezesek is számíthatnak természetesen nyereményekre, mondta Ruisz Cecília.