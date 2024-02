Pedig a tófeji ultiversenynek már közel két évtizedes hagyománya van, és a közép-zalai településen általában össze is szoktak gyűlni a kártyajáték térségben élő legjobbjai. Kiss Balázs, a közösségi ház vezetője a csekélyebb érdeklődés ellenére sem mutat elkeseredést, mint mondja, ahogy magát a játékot is befolyásolhatja a balszerencse, most a szervezésben is ezzel kellett szembenézniük.

- A településen élő legjobb ultisok mellett ezúttal olyanok jöttek el, akik már rendszeres visszatérői a tófeji versenynek – magyarázta. – Új kártyajátékost ezúttal nem üdvözölhettünk, ilyenre régóta nem volt már példa.

A bajnokság persze így is bőven hozott izgalmakat, minden kör után változott a tabella élmezőnye. A végső elszámolást követően Kaposvári István végzett az első helyen, megelőzve Horváth Zoltánt, a település polgármesterét, míg a harmadik Borda Kálmán lett.