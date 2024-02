Kedvenc csemegénk hivatalosan európai, vagy közönséges mogyoró néven is ismert, erősen bozótképző cserje, de kordában tartva akár kis faként is nevelhetjük. A bokor ritkításáról ne feledkezzünk el, mert könnyen dzsungellé válik. Az öreg, száraz ágak likvidálása után a vízhajtásokat és a tőből kitüremkedő vesszőket távolítsuk el, majd vágjuk a felére a tavalyi hajtásokat. Általánosságban igaz: a mogyoró metszés nélkül is terem, de jót tesz neki a frissítés, viszont a nagyon erős beavatkozást nem szereti. Ha drasztikusan visszavágjuk a cserjét, vagy erősebben megmetsszük a fát, arra ügyeljünk, hogy maradjon rajt elég nővirág, egyébként abban az évben nem lesz mogyorónk. Ha ültetvényünk már kicsit öregecske, bevethetjük az ifjító metszést: az ágak egyharmadát eltávolítjuk, ilyenkor egyenletes elosztásban válogassunk a bokor közepéből és a széléből. A visszavágás történjen közel a talajhoz olyan alvó rügy felett, amelyik kifelé néz a bokorból - ezzel a módszerrel teljesen megújíthatjuk mogyorócserjénket. Alapvetés: a virágok mindig az előző évi hajtásokon, vagyis az egyéves vesszőkön nőnek. A metszés egyik célja éppen ezért az, hogy mogyoró minél több új vesszőt neveljen, így a következő évben több termést hoz. Ezúttal is alapszabály, hogy a gyengébb ágakat erősen, az erőseket gyengén metsszük vissza. A letermett vesszőket az utolsó vegyes, nővirágot is tartalmazó második rügy után kell levágni. Fontos, hogy a felesleges tősarjakat minél mélyebben likvidáljuk. Előfordulhat, hogy teljesen vissza kell vágnunk a bokrot, ilyen esetlen is meg kell keresni az ágak tövében az alvó rügyeket és minél közelebb a talajszinthez, a kifele néző rügy felett vágjuk le.

Hiába pompáznak a nővirágok, ha a barkák még pihennek

Fotó: Fincza Zsuzsa

A mogyoró ültetésére az ősz és a kora tavasz az ideális időpont, a fagyok elmúltával akár bele is foghatunk mogyoróültetvényünk megalapozásába. Bár kedvenc csemegénk magról is szaporítható, de úgy több évbe telhet, mire ehetünk a terméséből, ráadásul kevés az esélye, hogy ugyanolyan lesz, mint az eredeti. Inkább ruházzunk be néhány csemetére, vagy ami még jobb: ha látunk valahol jól és szépet termő mogyoróbokrot, kérjünk párat a gyökeres sarjhajtásokból. Lehetőleg több helyről, hogy kijátsszuk a mogyoróra jellemző dichogámiát, aminek következtében egy bokron vagy fán nem egy időben funkcióképesek a női és a hím ivarszervek. Tél végén a csupasz mogyoróágakon karácsonyi díszként már hosszú, halványsárga barkák lógnak, s a legkisebb szellőrezdülésre is virágporfelhőt eregetnek, megrészegítve a korán ébredő méheket és egyéb rovarokat, a pollenallergiától szenvedő embertársainkról nem is beszélve. A nővirágok, aprócska piros bojtok, közvetlenül a barkák tövében nőnek, a gond, hogy nem egy időben nyílnak, ezért ajánlott olyan különböző fajtákat ültetni, amelyek át tudják porozni egymás, tehát az egyiken akkor nyílik a nővirág, amikor a másikon pollent termelnek a barkák és vice versa. A legbiztosabb, ha a csemetevásárlás előtt kikérjük a szakemberek véleményét, a gyümölcsésztudorok ugyanis kidolgozták a bonyolult fajtatársítás legjobb megoldásait, így elérhetjük, hogy a pollenadó fajta éppen akkor legyen a "legfickósabb", amikor a megporzandó fajta nővirágai fogadóképesek. Ha már kezünk ügyében a csemete, vagy a jól összeválogatott sarjhajtás-gyűjtemény, a kiszemelt napsütötte, széljárta helyen ássuk meg az ültetőgödröt, az alját rakjuk meg trágyával, tegyük bele a szerzeményünket és töltsük fel a gödröt komposzttal. Létfontosságú, hogy a mogyorónövendékektől az első évben ne sajnáljuk az öntözővizet. Őszi telepítésnél takarjuk be a fiatal ültetvényt szalmával, mulccsal, majd hagyjuk pihenni tavaszig, akkor vágjuk vissza a talaj felett 10-15 centivel, hogy majd elágazzon. Tavaszi telepítésnél ezt ültetés után azonnal tegyük meg. Ha mogyorósövényre vágyunk, ássunk (kerítéstől 1 méterre) 50 centi széles és 40 centi mély ültetőárkot, a tőtávolság minimum 30 centi legyen. Az árok aljára tegyünk komposzttal dúsított földet, engedjünk az árokba vizet, csemeténket az iszapba tegyük, lazán temessük be, majd kicsit húzzuk meg felfelé, hogy a gyökerei kiegyenesedjenek.