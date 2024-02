A szabadszedéses menza nem csupán az ételpazarlás csökkentésében fontos – mely Magyarországon a közétkeztetésben keletkező ételhulladék közel 30%-át teszi ki –, hanem lehetőséget teremt a diákok számára, hogy felelősségteljesen döntsenek arról, mennyi ételt vesznek a tányéraikra, ezzel elősegítve a tudatos fogyasztást és csökkentve az ételhulladékot. A tapasztalatokról Facebook-posztban számolt be a polgármester pénteken. Mint közölte, a gyerekek jól alkalmazkodtak az új rendszerhez és betartják a szabályait, csak némi viselkedésbeli problémák merültek fel a tinédzserek egy részénél. A szabályok között szerepel, hogy mivel a gyerekek annyit szednek, amennyit szeretnének, azt az ételmennyiséget el is kell fogyasztaniuk, üres tányérokat kell visszaadniuk. Az ételmaradék mennyisége tizedére csökkent a szabadszedéses menza bevezetése óta Zalaszentgróton. Az étel a megrendeltek alapján elegendő volt, mindenkinek jutott. A dolgozók szerint a 6.B. osztály volt a legjobban alkalmazkodó, együttműködő, őket meg is jutalmazzák, ígérte Baracskai József. S jövő hétre is hasonló versenyt hirdetnek.