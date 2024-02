A berendezésről dr. Czigány Róbert, a szemészeti osztály főorvosa beszélt. Elmondta: sok szembetegség diagnosztizálásában fontos szerepe lesz, olyan információkat adhat a betegek szeméről, mely előrelendíti a kezeléseket.

– Egy húszéves készüléket váltott le az új, modern és világszínvonalú eszköz – folytatta a főorvos. – A jelenlegi színvonalnak megfelelő kiváló berendezés került az osztályra, ami több berendezés tudását ötvözi. Olyan betegségek diagnosztizálásában, kezelés hatékonyságának megítélésében, gondozásában játszhat szerepet, mint az időskori makuladegeneráció, cukorbetegség okozta szemfenéki problémák, illetve egyéb más rendellenességek kivizsgálásában is. De bizonyos vizsgálatokkal még a zöld hályog kezelésének hatékonyságát is, a gondozás megfelelőségét is követheti az orvos. A szem bizonyos részeinek fotózása pedig segíthet a különféle betegségek hatékonyabb felismerésében, beazonosításában.

Fotó: Szakony Attila

Dr. Czigány Róbert szerint a készülék kifejezetten hasznos, segíti a munkájukat. Kiemelte: sok betegségnél most már elengedhetetlen, hogy legyen egy ilyen készülékkel készített vizsgálat is. Ez a látóhártyáról, a vizsgált részekről szövettani szintű képeket ad. Olyan minőségben és mélységben állapíthatók meg az elváltozások, ami alapvetően határozza meg egy kezelés módját.

– Ha nincs probléma, vagyis a családban nem fordult elő komolyabb szembetegség alapvetően kétévente menjünk el vizsgálatra – javasolta a főorvos. – A szemüveget időnként le kell ellenőriztetni, akár optikába is be lehet térni egy vizsgálatra. Természetesen, ha örökletes problémát ismernek a családban, vagy magas vérnyomás, cukorbetegség lép fel, akkor évente egyszer érdemes megnézetni a szemünket. Az új eszköz fájdalommentes vizsgálatot lehet végezni, hozzá sem kell érnünk a beteghez.