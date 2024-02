Hőlégsterilizátorral gyarapodott a közép-zalai kisváros fogorvosi rendelője, ahol öt település pácienseit látják el.

Az esemény kapcsán Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere számolt be az elmúlt évek fejlesztéseiről. Hangsúlyozta, nagy érték, ha a kisebb településeken elérhetőek az egészségügyi ellátások, ilyen szempontból jó példaként említhető Pacsa, hiszen itt háziorvos és fiatal fogorvos is praktizál. A körzethez öt település tartozik – Zalaszentmihály, Zalaigrice, Nemesrádó, Szentpéterúr, Pacsa –, 4100 pácienssel. A körzetet 2017 óta látja el dr. Takács Ferenc, Balázs Zsuzsanna fogászati asszisztens közreműködésével.

A Csány László utcai Egészségházban található fogorvosi rendelő önálló egységként – külön bejárattal, váróval, kezelővel – működik, a teljes belső felújítása 2019-ben történt meg. Ehhez pályázati támogatást vettek igénybe, amihez Pacsa vállalta az önerőt, ahogy ezt tette a kisváros önkormányzata az azóta eltelt időszakban megvalósított fejlesztések esetében is. Ennek eredményeként új, hatmillió forintot érő fogorvosi kezelőegységet szereztek be, ennek 50 százalékos önrészét is város fizette. Megtörtént a rendelő klimatizálása, a külső bejárat felújítása, mégpedig a társtelepülések hozzájárulása nélkül.

A szakigazgatási szervek legutóbbi ellenőrzése után érkezett a jelzés, hogy a fogorvosi rendelőben használt hőlégsterilizátor mielőbbi cseréje indokolttá vált. A rendelő e készülék nélkül nem működhet, ezért sürgősen intézkedni kellett. Az elmúlt évek az önkormányzatok számára is komoly terhekkel jártak, erre tekintettel kérték a társtelepülések segítségét az új eszköz beszerzéséhez. Ez alapján a lakosságszámmal arányosan járultak hozzá a 806 ezer forint értékű berendezés beszerzéséhez. Az hőlégsterilizátor orvosi rendelőkben és minden olyan helyen kiválóan használható, ahol steril eszközökre van szükség, emelte ki a polgármester, aki hozzátette, az eszköz átadásakor a települések vezetői egyhangúan állást foglaltak a fogorvosi körzet további támogatása mellett.

Balázs Zsuzsanna és dr. Takács Ferenc az új berendezéssel, ami alul a polcon látható

Fotó: Önkormányzat