Az átadáson dr. Sifter Rózsa főispán, a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnöke elmondta: az országban egyedülálló programnak köszönhetően 2012 óta segítik önként vállalt feladatként a nehéz anyagi helyzetben élő, jellemzően kistelepülési lakosokat. A rászoruló háztartások kiválasztásában a vármegye országgyűlési képviselői, a polgármesterek, a települési önkormányzati képviselők, illetve a helyi közélet más szereplői is segítenek. Idén hárommillió forint értékben szállítanak ki tüzelőt a tél végén, amikor a tartalékok már kifogyóban vannak. A leginkább rászorulók számára a tűzifaadomány mellé tartós élelmiszerekből csomagot állítanak még össze, amit szintén eljuttatnak számukra.

A támogatáshoz az anyagi hátteret a Magyar Gáztároló Zrt. biztosítja, míg a fa kiszállítását immár 12 esztendeje a zalaegerszegi Omega GM Kft. végzi, ugyancsak önkéntes alapon.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője többek közt arról beszélt, hogy a szociális tűzifát új támogatási formaként vezette be a keresztény-konzervatív kormány, s annak több változata is létezik. Egyrészt az a program, amely révén nagyobb mennyiséghez juthatnak a települések, és aztán azokat osztják szét a helyi lakosok között. Emellett az önkormányzatok saját forrásból – például az utak mellett összeszedett fából – is tudnak segítséget nyújtani a rászorulóknak. Mindezen felül Zala vármegyében létezik az a program is, amelynek egyik idei kedvezményezettje a zalatárnoki Szabó házaspár lett. Rájuk Soós Zsolt, a település polgármestere hívta fel a figyelmet, s ennek okán Vigh László azt is kiemelte: a települési vezetőknek nagyon fontos szerepe van az ilyen jellegű programok megvalósítása során, hiszen ők általában valamennyi helyi lakost ismerik, tisztával vannak azzal, hogy milyen gondokkal, problémákkal küzdenek.

Soós Zsolt ennek kapcsán megjegyezte: Szabó Tibor és felesége – akik hetvenes éveikben járnak – egy tisztességgel végigdolgozott élet után kerültek nyugállományba, s annak ellenére, hogy a betegség nem kíméli őket, továbbra is igyekeznek mindent megtenni környezetük rendben tartása érdekében. Anyagi körülményeik azonban nem túl jók, ezért a polgármester szerint az adomány nagyon jó helyre került.