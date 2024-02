A tollfosztón több mint tucatnyian vettek részt, elsősorban azok a helyi lakosok, akik számára már nem volt újdonság ez a munka, hiszen egy évvel ezelőtt is megrendezték azt. Horváth Gyuláné, a program egyik szervezője elmondta: szeretnének belőle hagyományt teremteni, ezért évente meg fogják hirdetni a programot, aminek a megrendezéséhez – akárcsak az egyesület működéséhez – az önkormányzat is támogatást nyújt.

- A libatollat Gombos Kálmánnétól kaptuk, ő gyűjtötte össze – folytatta Horváth Gyuláné. – A fosztás remek alkalom arra, hogy jól érezzük magunkat, beszélgessünk egy kicsit az élet fontos dolgairól, a faluról, s közben hasznosan töltsük az időt. A lefosztott tollat visszaadjuk a tulajdonosának, aki azt ágyneműk készítéséhez használja majd fel a pihéket.

- Az Aranyhárs Egyesület az elmúlt év végén jött létre mintegy húsz alapító taggal – tette hozzá Vörös Bernadett, a civil szervezet elnökségi tagja. – Szeretnénk a településünk fejlődése mellett a közösségi élet megerősítése érdekében is dolgozni, ezért a programok szervezéséből is kivesszük részünket. Már a következő rendezvényünkről is döntöttünk, húsvét előtt tojásfestő délutánra hívjuk a faluban élő gyermekeket, felnőtteket.