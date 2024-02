Amúgy a koronavírus-járvány ideje alatt találták ki a télbúcsúztató farsangolásnak e karitatív módját, akkor mindenki otthon, saját receptje alapján sütötte a szalagos finomságot, de már tavaly is úgy döntöttek, inkább együtt készítik, hiszen számukra a közös munka is ünnep. Ismerjük el: dicséretes kezdete a megalakulásuk 35. évfordulója előtt tisztelgő évnek.

A csomagolást a népdalkör két alapító tagja: Kiss Rudolfné (a képen balra) és Kulcsárné Csejtei Marianna vállalta fel

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Szeretnénk méltóképpen megünnepelni a jubileumot – a fánk mellett természetesen a meghívásunkat is átadtuk az április 13-i rendezvényre, hiszen az idősebb korosztály tanúja volt a kezdeti szárnypróbálgatásainknak is. A készülő CD-felvételünk is különleges lesz, ezúttal nem népdalcsokrokat rögzítünk, hanem a népi ünnepekhez, népszokásokhoz kötődő énekeket örökítjük meg. Programjaink nagyobb része még tervezés alatt áll, de több minden az anyagi lehetőségeinktől függ. Hagyományőrző rendezvényeinket szeretnénk megtartani, szeretnénk elmenni az aratóversenyre, részt veszünk a Népek tánca, népek zenéje országos vetélkedésen, nem hagyjuk ki a továbbképzéseket, szeretnénk megismerkedni további tájegységek népzenéjével is. Az Éneklő közösség program keretében, ismert szakemberek vezetésével több dalkör részére szervezünk továbbképzést, s jómagam is részt veszek egy, a Vass Lajos Népzenei Szövetség által biztosított kurzuson – árulta el Kulcsárné Csejtei Marianna, a népdalkör művészeti vezetője, aki Kiss Rudolfnéval együtt már csak másodmagával alapító tagja a közösségnek.

Simon Gézánét (kezében a fánk) a kertben találta meg Molnár Józsefné és Igazi Sándor

Fotó: Fincza Zsuzsa

A két alapító tag egyébként nem csak a dagasztásból, kelesztésből, sütésből vette ki a részét, a ünnepi csomagolást is vállalta – ezúttal 80 adagot készítettek, s minden tányérra 5-5 fánk került, a celofáncsomagolásra pedig üdvözlőkártya: "Szeretettel, Vajda József Népdalkör". A süteménykészítésben az asszonyok: Kulcsárné Csejtei Marianna, Kiss Rudolfné, Lovrekné Ruzsics Julianna, Molnár Józsefné, Szabó Lászlóné, Horváth Jánosné, Bedőné Horváth Krisztina, Botár Erzsébet és Gergye Lászlóné jeleskedett, a férfikar: Vizlendvai László, Radics Tamás, Igazi Sándor, Rózsás Antal inkább a "fánkfutár" szerepet vállalta.

Gyuk Tituszné elárulta, számított is rá, hogy aznap fánkot ebédel, hiszen immár 4. alkalommal lepték meg vele a dalkörösök. A képen mellette Molnár Józsefné és Igazi Sándor

Fotó: Fincza Zsuzsa

A Kossuth utcában Gyuk Titusznéhoz Igazi Sándor és Molnár Józsefné jóvoltából ebédidőben, desszertnek érkezett a fánk. Margit néni elmondta, hogy immár 21 éve él egyedül, a hosszú téli esték után alig várja már, hogy kezdődjön a kerti munka, addig is lakásban viruló cserepes növényeit gondozza (egy cserép "pletykával" meg is ajándékozta e sorok íróját). Simon Gézáné Erzsi nénit viszont már a kertben találtuk meg. Örömmel újságolta, hogy már dédunokával is büszkélkedhet, s megígérte: tiszteletét teszi a népdalkör ünnepi rendezvényén – egyébként a templomban, a karácsonyi műsorban hallotta őket utoljára.