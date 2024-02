Gaál Dénesné 2009 óta vezeti a Katolikus Karitász lenti csoportját. A 30. évforduló kapcsán elmondta, hogy a jubileum a pandémia idejére esett, az akkor elmaradt ünnepséget pótolták. Ezen részt vett Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője és Horváth László, Lenti polgármestere is, aki így köszöntötte a tagokat:

– A Katolikus Karitász történetét átszövi a közösség ereje és az elesettek iránti szeretet. Elkötelezett, önzetlen, embertársaik iránt érdeklődő tagság és csoport nélkül nincs segítségnyújtás, támogatás – fogalmazott Horváth László. – Önkéntesek, támogatók, szponzorok nélkül sincs. Nem várnak hálát, mi mégis hálásak vagyunk a lenti csoportnak. Önkormányzatunk nevében gratulálok a jubileum alkalmából, tisztelettel megköszönöm odaadó, önzetlen szolgálatukat, segíteni akarásukat, munkájukhoz hitet, kitartást, türelmet és sok sikert kívánok!

A Katolikus Karitász lenti csoportja 1991-ben, az elsők közt alakult meg az országban Tüske József esperes irányításával, a vezetője pedig dr. Sánta Klára gyermekorvos lett. Az alapítók közt volt Antal Lászlóné, Fehér Tiborné, Horváth Vilmosné, Varró Endréné, Lantos Lászlóné és Tóth Teréz.

Önkéntes szolgálatot végeznek

– Mindannyian alázatos töretlen lelkesedéssel végezték a szeretetszolgálatot, karitász tevékenységet – mondta Gaál Dénesné, aki a rendezvényen leköszönt az elnöki tisztségről és azt a fiatal generáció képviselőjének, Becze Diánának adta át.

– A kezdeti nehézségek ellenére hamar ráéreztek a karitatív munka lényegére – folytatta Gaál Dénesné. – Amikor a házi gondozás még nem működött szervezett formában Lentiben, a karitász önkéntesei vállalták a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást, az orvoshoz kísérést, nem egy esetben ők biztosították felváltva a rászoruló idős, egyedül élő emberek ebédjét és vacsoráját. A családjuk által elhanyagolt súlyos betegeket felkarolták, látogatták otthon és a kórházban, és megértő szeretettel hallgatták panaszaikat, odafigyeltek és vigasztaltak. Többször szerveztünk ruha- és adománygyűjtést például kárpátaljai árvízkárosultaknak, erdélyi árváknak, a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak, de közben Lenti rászorulóiról sem feledkeztünk meg.

A karitatív szervezet felkarolt félkész házban két kisgyermekkel özvegyen maradt édesanyát, és magára maradt, súlyos beteg idős asszonyt. Az önkéntes szolgálathoz hozzátartozik, hogy gyakran felkeresik a város vállalkozóit, kereskedőit, de gyűjtöttek patikában, rendelőintézetben, úton-útfélen, hogy karácsonyra meg tudják lepni a rászoruló családokat.

– Ahhoz, hogy eljussunk a leginkább rászorultakhoz, fel kellett térképeznünk a várost – folytatta. – Ehhez kértük a családsegítő szolgálat, a gyermekorvosok, a védőnők segítségét. Az Egyházmegyei Karitásztól kapott adományokat minél gyorsabban és a lehető legigazságosabban juttatjuk el rászorulókhoz. Minden adománynak nagyon örülünk. Kaptunk Béres-cseppet, burgonyát, lisztet, a pandémia alatt többször élelmiszercsomagot, maszkokat, táskákat, cipőt, konzerveket, gyermekruhát, tápszert és még kályhákat is. Egyik legjelentősebb azonban a két alkalommal kapott 367 doboz pelenkaadomány, illetve 2018-ban az almaadomány. A Lak6 program keretében nyújtott támogatásból 28 család közüzemi díj-, illetve lakbérhátralékát fizettük ki. De tudtunk adni a rászorulóknak beiskolázási támogatást is. Húsvét és karácsony előtt évente gyűjtést szervezünk a templomban, szerencsére lelkes és adakozó kedvű lakosai vannak a városnak. Húsvétra általában 35, karácsonykor 150 csomagot készítünk el, ezekbe főként tartós élelmiszer kerül, de emellett hetente osztunk friss pékárut egy helyi pék jóvoltából többeknek.

Hosszasan sorolta még Gaál Dénesné azt a sok-sok segítséget, amivel támogatják a rászorulókat, bajba jutott családokat, egyedülállókat, nem beszélve a 2014-ben Lentit is elért árvíz, vagy akár a törökországi és horvátországi földrengés károsultjainak való gyűjtésről, majd az ide érkező ukrán menekültek felkarolásáról.

Céljuk továbbra is a segítségnyújtás

– Célunk továbbra is felkutatni, segíteni a rászorulókat, gondozni az elesetteket, időseket, ápolni a betegeket. Kiemelten próbálunk figyelni a nehéz helyzetben lévő nagycsaládosokra, munkanélkülivé váltakra. Nem csak a lentiekre, hanem a környező településeken élőkre is kiterjed a figyelmünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk bizalommal fordulóknak ne csak anyagi, hanem lelki támaszt is nyújtsunk. Munkánk a rászorulókkal és elesettekkel szemben együttérzést, tapintatot, tiszteletet és nagy alázatot követel.

Ma 32 tagja van a csoportnak, várják és szívesen fogadják a csatlakozó fiatalokat, akik továbbviszik a stafétát. A város életében fontos szerepet tölt be a Katolikus Karitász lenti csoportja, s nagy múltja. A szervezet és vezetője munkáját 2018-ban ünnepélyes keretek között is elismerték, ami új lendületet adott, de egyben kötelezettséget is jelent a tagok számára.