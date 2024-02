Képek az Andokból a zalaegerszegi Báthory- technikum galériájában

Egy távoli világ néhány elkapott pillanata fogadja a látogatókat a zalaegerszegi Báthory István Technikum galériájában, ahol kedden délelőtt nyílt meg Lóránt Attila fotókiállítása. A zalaszentlászlói származású, 56 éves, Budapesten élő alkotó, fotós, filmrendező, művészeti vezető, az Eltűnő Kultúrák Alapítvány létrehozója 2002-ben kezdte fotós-szerzői munkáját, amellyel különböző természeti népeket, távoli kultúrákat igyekszik megörökíteni, és ehhez bejárta a világ minden táját. Az iskolai galériában a dél-amerikai indián kultúrákról, az Andokban készült fotóiból látható néhány. Eddig hét könyve jelent meg, hetvennél több kiállításon szerepelt Európában, Észak-Amerikában és Afrikában. Az első magyar fotóművész, akinek könyve a National Geographic Society gondozásában jelent meg, azóta további két művét adta ki a National Geographic. A Tájban élő Ember című kötet például Magyarország 10 nemzeti parkjáról szól az itt élő emberek és a természet bemutatásával.

Hűség és szakmaiság találkozása immár húsz éve Zalaegerszegen

Megszokott, mégis különleges eseményre volt hivatalos a sajtó, ismét megköttetett a Zalaegerszegi Atlétikai Club és a Zalaszám Informatikai Kft. között a névhasználói megállapodás. Ez volt a huszadik alkalom és az ebből az apropóból tartott sajtótájékoztatón a korábbiaknál is több vendég érkezett. A Zalaszám Informatikai Kft. ügyvezetője, Szász András köszöntötte elsőként a megjelenteket. Mint mondta, húsz esztendő nem kis távlat, de örömteli, hogy évente több száz gyermek sportol a Zalaszám ZAC-nál. Felidézte: egy esztendeje azt a fogadalmat tette, hogy ha van rá lehetőség, akkor emelnek a támogatás összegén is. Bella Attila, a Zalaegerszegi Atlétikai Club ügyvezetője úgy fogalmazott, egyedülálló a magyar atlétikában, hogy egy cég ilyen hosszú ideig támogasson egy egyesületet. Vigh László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a szem előtt lévő jó példa mennyire fontos, ami óriási hatással van a gyerekekre, a fiatalokra. Kozáry Ágnes, a Zalaszám-ZAC elnöke, Zalaegerszeg első olimpikon versenyzője megköszönte a város, és a Zalaszám Kft. támogatását.

Újabb beruházás a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban

Speciális diagnosztikai eszköz, egy Angio OCT készülék került nemrégiben a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház szemészeti osztályára. A berendezésről dr. Czigány Róbert, a szemészeti osztály főorvosa beszélt. Elmondta: sok szembetegség diagnosztizálásában fontos szerepe lesz, olyan információkat adhat, mely előremozdítja a kezeléseket. A jelenlegi színvonalnak megfelelő, kiváló berendezés került az osztályra, ami több orvosi műszer tudását ötvözi. Olyan betegségek diagnosztizálásában, gondozásában, a kezelés hatékonyságának megítélésében játszhat szerepet, mint az időskori makuladegeneráció, a cukorbetegség okozta szemfenéki problémák, illetve egyéb más rendellenességek kivizsgálása. De bizonyos vizsgálatokkal még a zöldhályog kezelésének hatékonyságát is, a gondozás megfelelőségét is követheti az orvos. A szem bizonyos részeinek fotózása pedig segíthet a különféle betegségek hatékonyabb felismerésében, beazonosításában.

A Radio Frankfurt műsorában kapcsolták a Balaton fővárosát is

Sikeres világrekord-kísérlethez csatlakozott az idei keszthelyi Városi karnevál. Sven Klawunder, a Magyarországon élő németek számára műsorokat készítő Ungarn TV tulajdonosa élőben jelentkezett a nagyszínpadról a Radio Frankfurt műsorfolyamába. A német rádiósok kísérlete sikerrel járt: 132 óra 2 perc és 3 másodpercig tartották szóval – és persze némi zenével – egyvégtében közönségüket, kapcsolva Keszthelyt és Sven Klawundert is, aki elárulta: fontosnak tartja, hogy a németek megismerjék a magyar hagyományokat, szokásokat. A farsangi tradíciók például hasonlítanak Németországban, Ausztriában és Magyarországon, s az élet más területén is sok a közös vonás. A német nyelvű, mintegy 300 ezres követőtáborral rendelkező Ungarn TV mindent megtesz, hogy a németek körében jó hírét keltse Magyarországnak, s az ide érkezők vevők is minderre, hiszen például a farsangzáró keszthelyi karneválon mintegy száz, a térségben élő német vonult fel a jókedvű menethez.