Szavaló- és rajzverseny a zalaegerszegi József Attila Városi Tagkönyvtárban

„Ünnepek üzenete” címmel tematikus napot hirdetett a József Attila Városi Tagkönyvtár és a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány a város, városkörnyéki tanulók számára, tájékoztatott Török Irén, a tematikus napot szervező könyvtáros. A közelmúltban zajlott vers- és rajzversenyen ezúttal az ünnep került a középpontba. A témakörből összeállított verslistából válogatva 95 diák mérette meg magát, 6-10 éves korig. A szavalatokat pedagógusokból, óvodapedagógusokból és könyvtárosokból álló zsűri értékelte. Az „Ünnepek hangulatában” elnevezésű rajpályázatra 140 fantázia gazdag, magas színvonalú technikával készült illusztráció érkezett, melyeket Németh Miklós grafikusművész értékelt.

Folytatódik a bakancsos túrasorozat Zalaegerszegen

Kockásliliom, azálea, őszi kikerics és toboz. Ezeknek a pompás növényeknek járhatnak a nyomában a Tourinform Zalaegerszeg és a Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület márciusban induló túrasorozatában. A tavalyi nagy sikerű Napvándor után ezúttal Egerszegi Virágvándorok lehetnek a természet szerelmesei. Ahogy az elmúlt esztendőben, úgy idén is jelvényt kap az, aki teljesíti mind a négy gyalogos távot, amit Szabó Balázs bronzjelvényes túravezető, az egyesület elnöke vezet. A zalaegerszegi Tourinform iroda vezetője, Tuboly Andrea arról tájékoztatott, hogy egyre népszerűbbek a bakancsos célpontok, programok. A tavalyi kezdeményezés sikerét mutatja, hogy minden alkalommal ötven fős törzsközönségük gyűlt össze, mellettük pedig mindig érkeztek új csatlakozók. Az egerszegi program már csak azért is egyedülálló az országban, mert a zalai vármegyeszékhely turisztikai irodája egész éven át tartó tematikus túraprogramot kínál. Stílszerűen március 24-én, azaz virágvasárnap 13 óra 30 perckor várják az iroda előtt a kirándulókat. Az első programon a közeli kockásliliomos mezőt nézik meg, az irodától a Parkerdőn át a Vérmező utcához sétálnak, majd vissza.

A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház élelmezési osztálya a közétkeztetési szakácsverseny döntőjében

A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház élelmezési osztálya második alkalommal jutott be a közétkeztetési szakácsverseny március 5-ei döntőjébe. A csapat tagjai, dr. Faricsné Hári Vera osztályvezető, Király Éva szakács, Deli Zsuzsanna szakács és Gelencsér Lászlóné segítő. Az elődöntőt tavaly ősszel tartották a budaörsi Metro Gasztro Akadémián, ahol a nagykanizsai kórház csapata a 7. helyen jutott tovább a legjobb 12 együttes közé. A döntő a Nemzetközi Élelmiszeripari és HoReCa Szakkiállítás Budapest 2024 keretében, nyilvánosan, közönség előtt zajlik majd március 5-én, 6-án és 7-én. A verseny témája a Fenntartható közétkeztetés – húsmentes menü lesz. A kanizsaiak csapatvezetője, dr. Faricsné Hári Vera elmondta: a versenyfeladat 3 fogásos húsmentes, felnőtt ebéd elkészítése lesz, kötelező alapanyagokkal, 4 óra alatt, nettó 850 forint/fő nyersanyagértékben. Kötelező alapanyagok: mélyalmos tyúktojás, félzsíros rögös túró, tisztítatlan cékla és friss Jonathan alma.

Pályázatot hirdetett a keszthelyi könyvtár, a nyertes ajándékot kap

Ötletpályázatot hirdetett a keszthelyi könyvtár új közösségi terének elnevezésére. Akinek a javaslatát kiválasztják, értékes ajándékcsomagot kap. A Fejér György Városi Könyvtár olvasóudvari szárnyában lévő közösségi térben kialakítottak egy hangulatos, kikapcsolódásra, szórakozásra és tanulásra is alkalmas helyszínt – minden korosztály számára. Az intézmény most ennek keres nevet. Az ötleteket, javaslatokat május 1-jéig küldhetik el az [email protected] email címre. Az intézmény azt is közölte, a kiválasztott elnevezést beküldő olvasót megjutalmazzák: értékes könyvcsomagot kap majd ajándékba. A kiírás semmifajta megkötést nem tartalmaz, de érdemes a kultúrához kapcsolódó kifejezésekkel, személynevekkel versenybe szállni.