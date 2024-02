Ünnepség a Keszthelyi Kórházban, kitüntetések átadásával

Kitüntetések, elismerések átadásával is emlékeztek Kossuth Zsuzsanna születésnapjára a Keszthelyi Kórházban. Az ápolási szakma hazai megalapítójára emlékezett a keszthelyi kórházban dolgozókat köszöntve Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő és dr. Sifter Rózsa zalai főispán is. Ugyancsak méltatta az ápolók munkáját, mindennapi erőfeszítéseit dr. Gieth Andrea Borbála, a Keszthelyi Kórház megbízott főigazgatója. Az ünnepségen Lukácsné Turbéki Beáta ápolási igazgató és Manninger Jenő, Keszthely polgármestere is elismerően szólt e hivatás gyakorlóiról, ünnepi beszédében pedig dr. Károlyi Sylvia vármegyei tiszti főorvos kiemelte: 2011 óta ünneplik a magyar ápolók napját. A keszthelyi megemlékezésen elismerést vehetett át Jáger Gyöngyi, a belgyógyászati osztály szakápolója, Tischlerné Galavics Valéria, a szülészet munkatársa, Vörös Lászlóné, aki az urológián és a nephrológiai szakrendelésen is ténykedik, Kocsisné Varga Judit gyógytornász és Vas András ápolási igazgatóhelyettes. A vándorserleget ezúttal a higiéniai részleg kapta.

A konzervatív szemlélettel összeállított költségvetés Zalaegerszeg stabil, kiszámítható működését teszi lehetővé

A háborúkra, az energiaellátás bizonytalanságára tekintettel nagy összegű, 1,8 milliárd forintos biztonsági tartalékkal fogadta el az önkormányzati közgyűlés a megyeszékhely idei költségvetését, amelynek főösszege 48,5 milliárd forint. A konzervatív szemlélettel összeállított költségvetés stabil, kiszámítható működést tesz lehetővé, emelte ki dr. Káldi Dávid, a képviselő-testület Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője a kedden tartott sajtótájékoztatón. A költségvetés tartalmazza a minimálbér 15, a garantált bérminimum 10 százalékos emelését. Emellett fedezi az óvodapedagógusok és a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók esetében a 32,2 százalékos béremelést, valamint az önkormányzati intézményrendszerben saját hatáskörben elhatározott 10 százalékos béremelést. Mivel érkeznek már az európai uniós támogatások, elindítható a Top Plusz városfejlesztési program, ami 1,8 milliárd forintot biztosít beruházásokra, emellett jelentős kormányzati támogatást is kap a várost. Az északi ipari park bővítésére 400 millió, az uszoda működtetésére 150 millió, a Zalavíz Zrt. stabilitásának megőrzésére 1,8 milliárd forint érkezik, valamint 400 millió forint a Mindszentyneum fenntartására, ami azt jelenti, hogy a látogatóközpont nem kerül a városnak pénzbe. Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes a közgyűlési döntésekből elsőként az emelte ki, hogy az orvosi körzetekre kiírt több eredménytelen pályázat után a VII. számú házi gyermekorvosi körzetre van jelentkező, mint ahogy az első alkalommal meghirdetett II. vegyes fogászati körzetre is. Remélhetőleg a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat is eredményes lesz.

Szeifert Natália Mészöly-díjas író volt a megyei könyvtár vendége a magyar széppróza napja apropóján

Szeifert Natália Mészöly-díjas író volt a megyei könyvtár vendége a magyar széppróza napja apropóján. A Pannon Tükör-díjas alkotó az Örök panoráma című regényéről beszélt a magyar széppróza napján. 2018 óra a Magyar Írószövetség javaslatára február 18-án ünnepeljük a magyar széppróza napját. Ez alkalomból Szeifert Natália író volt a vendége a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak, ahol Bubits Tünde, a Pannon Tükör főszerkesztője beszélgetett az Örökpanoráma című regényről, amely 2023-ban Mészöly-díjat hozott az alkotónak. Szeifert Natália a regionális folyóiratban megjelent írásaiért már a Pannon Tükör-díjat is elnyerte.

Nagykanizsán, a Kőrösi-iskolában rendeztek nyelvi versenyt

A nagykanizsai Kőrösi-iskolában a szóbeli forduló zárta a nyolcadik alkalommal megrendezett területi idegen nyelvi versenyt, melyen angol és német nyelven mérték össze tudásukat a környék általános iskolásai. Az írásbeli fordulót már tavaly megrendezték a 4. osztályosok és a felsősök számára az intézményben, s a hat legjobb tanulót hívták be a szóbelire angol és német nyelvből. Az ünnepélyes megnyitón a kőrösis diákok idegen nyelvű műsorral hangolták az indulókat a viadalra, majd Molnár Gábor igazgató köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, ezúttal 12 iskolából 200 főnél is több tanuló nevezett, 114 diák angol, míg 88 fiatal német nyelvből. A versenyt a Nagykanizsai Tankerületi Központ és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta. Orbán Viktorné angol nyelvtanár hozzátette, az 5. osztálytól felfelé a hét minden napján van angol- vagy németóra, ami sok időt ad a gyakorlásra, pluszanyagok tanulására. A diákok nagyon nyitottak a nyelvekre, megszeretik azokat, és volt olyan tanuló is, aki a 8. osztály végére nyelvvizsgával indulhatott a középiskolai oktatásba.