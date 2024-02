Új épületszárnnyal bővül a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.

Az új épületszárny szerkezeti elemei már elkészültek, a beruházást nemrég mutatták be a sajtónak. Dr. Tóth Gábor, a Mindszenty-iskola igazgatója elmondta, a 360 négyzetméteres új szárny a tervek szerint 2024 szeptember második felére készül el. A földszintre kerül az öt éve alapított iskolalelkészség, felette médiatermet alakítanak ki a filmvetítésekhez, ami egyben az oktatást kiegészítő zenei programok színhelye is lesz. A hazánkban 1929 óta jelen lévő francia Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend magyarországi-zalaegerszegi működése idején keletkezett dokumentumokat őrző irattár is itt kap helyet, a korszerű klimatizálás pedig lehetővé teszi, hogy a nyár eleji érettségik egy részét is itt tartsák. Az új épületszárny körülbelül 400 millió forintos költségeit a tanítórend fedezi. Balaicz Zoltán polgármester a bejáráson gratulált az önerős beruházáshoz. Vigh László országgyűlési képviselő pedig kiemelte, hogy kormányzati segítséggel jött létre a közelmúltban az iskola vívócsarnoka, és ráirányította a figyelmet a pedagógusok idei béremelésének mértékére is, mely reményei szerint jobb hangulatot teremt az oktatási szférában.

Megemlékezést tartottak és kitüntetéseket adtak át a magyar ápolók napján Zalaegerszegen, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban.

2014 óta minden esztendőben Kossuth Zsuzsanna születésnapján köszönik meg az egészségügyben dolgozók munkáját. Kossuth Zsuzsanna az 1848-49-es szabadságharc tábori kórházainak főápolónője volt. Az első katonakórházakat ő szervezte meg, és elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a világ figyelmét. A zalaegerszegi ünnepséget a Pálóczi Horváth Ádám művészeti iskola növendékeinek műsora színesítette. Gasztonyi Beáta, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója elmondta, hogy 1200 ápoló dolgozik a kórházban, közülük minden évben három kolléga munkáját ismerik el. A Kossuth Zsuzsanna emlékérmet ezúttal Blaskovicsné Gergály Gyöngyi, az általános és érsebészeti osztály munkatársa, Szabóné Büki Ildikó, a Sürgősségi Betegellátó Osztály ápolója és Szabóné Péter Ildikó, a Pulmonológiai Osztály szakasszisztense vette át.

Zala vármegye legjobb három szakképző intézménye között szerepel a keszthelyi Közgazdasági Technikum és a Premontrei Szakgimnázium.

Az Innovatív Képzéstámogató Központ február elején tette közzé a listát, amelyre a zalaegerszegi Csány László Technikum mellett a két keszthelyi intézmény is felkerült. A Premontrei gimnáziumban négy ágazatban kínálnak technikumi képzéseket a diákoknak. Az egyik legnépszerűbb az informatika, ahol szoftverfejlesztőket- és tesztelőket képzenek. Emellett sokan jelentkeznek oktatási szakasszisztensnek is, ahonnan jellemzően pedagógiai szakokon folytatják tanulmányaikat a diákok. A Közgazdasági Technikum már a TOP 100 listában is az előkelő 23. helyen szerepelt. Az Innovatív Képzéstámogató Központ listáján a második helyet szerezte meg az intézmény. Az iskolába többszörös a túljelentkezés, az ott érettségiző diákok pedig szép számmal tanulnak tovább felsőoktatási intézményekben. A szakképző intézményekbe február 21-ig lehet jelentkezni.

A nagykanizsai Zsigmondy-technikumban egyhetes rendezvénysorozat indult a fogyatékkal élők elfogadását erősítendő.

A szociális és az egészségügyi ágazatban tanulóknak szervezték meg a programot, amelyen a nagykanizsai Szivárvány EGYMI hatodik évfolyamos diákjai a Kormorán együttes Ki szívét osztja szét című dalát jelnyelven adták elő. A technikum igazgatója, Laukó Emőke elmondta: programsorozatuk célja, hogy minden diákkal elfogadtassa: nagyon sokan valamilyen fogyatékossággal élnek. A tanórák közé beillesztett foglalkozások arra is ösztönöznek, hogy értsék meg a problémák gyökerét és ha tudnak, segítsenek. Interaktív előadásokat is tartanak, például kutyabemutatóval, és a Zala Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan szemüveget hoz, amelyen keresztül bepillanthatnak az ő világukba a gyerekek. A kerekesszékes közlekedésről hasonlóan kézzelfogható tapasztalatot szerezhetnek. Szó lesz még a meseterápia lényegéről, és az autizmusról a programok során.