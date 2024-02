Tiltakozik Nagykanizsa polgármestere az ellen, hogy naperőmű épüljön a Csónakázó-tónál

Ezt a helyszínen tartott sajtótájékoztatón jelentette be Balogh László. A beruházó egy 3000 kW-os naperőművet építene a népszerű kirándulóhely közelében. Balogh László szerint egy ekkora méretű napelempark olyan sebet ejtene a tájon, amit nem lehetne orvosolni. Mint mondta, azért járnak ki a Csónakázó-tóhoz a nagykanizsaiak, hogy horgásszanak, sétáljanak, sportoljanak vagy pihenjenek. Mindezt csodálatos környezetben tehetik, a látképet eddig semmi sem csúfította el. Rámutatott: a dr. Fodor Csaba vezette városfejlesztési és városüzemeltetési bizottság is hasonló véleményen volt még pár héttel ezelőtt, elutasították a naperőmű kiépítéséhez szükséges kábelfektetés engedélyezését, ám a legutóbbi ülésen a bizottság tagjai mégis hozzájárultak ehhez, ami egyben azt is jelenti, hogy minden akadály elhárult a beruházás elől. A polgármester hangsúlyozta: nem a naperőművek ellen szólal fel, azokra ugyanis szükség van, de nem gondolja, hogy kiránduló- és pihenőhely közvetlen közelében kellene kiépíteni egy ekkora erőművet. Leszögezte: határozottan tiltakozik a beruházás megvalósítása ellen.