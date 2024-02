Felnőttként asztalosok végeztek a zalaegerszegi Deák-technikumban

A fiókos éjjeli szekrényt kellett elkészíteni az asztalos szakmunkás bizonyítvány megszerzéséhez annak a tíz főnek, akik a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikum másfél évig tartó, felnőtt asztalosipari képzésén vettek részt. Mindnyájukat a fa iránt, a fából készült tárgyak iránti szenvedély inspirálta. A tanfolyamot elvégző hölgyekre, urakra írásbeli vizsga, valamint használati tárgyként is funkcionáló vizsgaremekek elkészítése is várt, amelyekből májusban rendeznek kiállítást a Deák-technikumban. Az intézmény második alkalommal szervezte meg a felnőtt asztalosipari képzést, amelyhez meglévő szakirányú végzettség nem kell, a résztvevők ezúttal is sokféle területről (szociális munkás, mérnök, tanár) jöttek, mondta el Mozsdényi Attila, a faipari gyakorlati oktatást koordináló igazgatóhelyettes.

A téltemető hagyományokat éltették Zalaegerszegen, a Göcseji Tudásközpontban

Ízletes, frissen sült fánkokat kínáltak szombaton délelőtt a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac épülete előtt, az érkezők jókedvéről a bohókás, népies jelmezbe öltözött Tekerős Barátok együttes gondoskodott. A februári Helyi Termék Vásári Forgatag nem másról, mint a farsangról szólt. A tudásközpont emeleti konyhájában folyamatosan sütötték a cukros kelt finomságokat, a jótékonysági fánkvásár kedvezményezettjei maguk az önkéntesek voltak. A rendezvényre érkező gyerekből verbuválódott csapat izgatottan készült a macskurázásra, őket a nap házigazdája, Mihály Péter színművész tanította be. Ezután a Tarsoly Egyesület vezetésével élőzenés farsangi családi táncházban szórakozhatott a közönség. A téltemető, tavaszköszöntő hagyományokat éltető résztvevőket Vigh László országgyűlési képviselő, Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő és Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója köszöntötte.

Pálinkás emlékek Zalából Nagykanizsán

Pálinkás emlékek - pálinkafőző fazekak és más pálinkás edények címmel nyílt meg a Thúry György Múzeum Fő utcai épületének új kamarakiállítása, mely a XVI. Országos farsangi fánkfesztivál nyitóeseménye is volt egyben. A kiállítás társszervezője a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház, valamint a keszthelyi Balatoni Múzeum. Utóbbi intézmény tárgyait is láthatja a közönség március 10-ig vitrinekbe rendezve. A megnyitó ünnepségen dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója méltatta a múzeumok közötti remek kapcsolatot, illetve üdvözölte, hogy a fesztiváligazgató, Kámánné Szép Terézia ismét fontosnak tartotta, hogy bekapcsolódjanak a fesztiválba. Gyanó Szilvia, a múzeum néprajzkutatója kurátorként nívós gyűjteményt állított össze. A pálinkafőző fazekak és más pálinkás edények évszázados tárgyi leletei hátterében emberi történetek lakoznak. Ezek a magyar kultúra építő részei, hiszen pálinkás emlékei és történetei szinte minden magyarnak van, mondta Balogh László polgármester beszédében.

A keszthelyi zeneiskolában több mint ötszáz gyermeket oktatnak

Mozgalmas időszak előtt áll a keszthelyi Festetics György Zeneiskola, az intézményben egymást váltják majd a koncertek, versenyek s rendezvények. Babos Lajos, az intézmény vezetője elmondta, január legvégén a magyar kultúra napja apropóján jótékonysági hangversenyt rendeztek, amelyen az iskola pedagógusai és növendékei léptek fel, a folytatásban pedig elindítják bérletes sorozatukat az intézmény baráti körével karöltve. Ebben három koncertet kínálnak az érdeklődőknek a tavasz során: előbb a zenei pályán továbbtanuló volt növendékeik lépnek fel, amit egy tanári hangverseny követ, a záróakkord pedig májusban a versenygyőztes növendékek gálája lesz. Márciusban rendezik az immár tizenharmadik zalai vonóstalálkozót, áprilisban pedig a Helikoni Ünnepségek komolyzenei kategóriájának szervezésében oroszlánrészt vállal az iskola. A Festetics György Zeneiskola az első félév munkája alapján továbbra is sikeres és eredményes, s mintegy 530 növendék képzéséről gondoskodnak napról napra, mondta az igazgató.