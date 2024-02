A zalaegerszegi mentősök pihenését és munkáját segíti a Zrinszki Alapítvány adománya

A zalaegerszegi mentőállomás dolgozóinak a munkáját és pihenését segítő adományokat vettek át a megyeszékhelyen az Ady utcai intézményben. A Zalaegerszegi Patrióta Klub támogatásával teremtették elő az adomány anyagi fedezetét, az eszközöket pedig a mentőállomás igénye szerint állították össze. Erről az adományozó Zrinszki Alapítvány kuratóriumi elnöke, Zrinszki Mónika számolt be. Süle-Vincze Luca megyei vezető mentőtiszt elárulta, hogy olyan eszközök beszerzéséhez kértek segítséget, amelyek a dolgozók két kivonulás közötti pihenését, valamint a munkáját is szolgálják. Így került a 2,1 millió forint értékű, 31 tételből álló adományba háromszemélyes fotel, elektromos masszázsszék, valamint egyebek mellett oxigénpalackokhoz reduktorok, párásító palackok, vérnyomásmérők, de még vízadagoló is. A zalaegerszegi mentőállomáson hatvanan dolgoznak, orvosok, mentőtisztek, ápolók, gépkocsivezetők. Az Ady utcai épület ad helyet még a megyei irodájuknak is, ami további tucatnyi dolgozó jelent. Rajtuk kívül pedig a mentést és a betegszállítást irányító csoport 18 munkatársa is itt kapott helyet.