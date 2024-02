A jövő katonáit toborozták a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban

Egy önjáró löveg és az újgenerációs Gidrán katonai jármű volt a fő látványossága az „Embert a vasra!” elnevezésű országos kampánynak, amely kedden Zalaegerszegre érkezett. A program során fórumbeszélgetések és különféle bemutatók segítették a fiatalokat a pályaválasztásban vagy az idősebbeket a pályaorientációban, bemutatva a katonai életpályát. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, valamint a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár által szervezett alakulat és technikai bemutató célja az volt, hogy az érdeklődők hiteles információkat kapjanak a Magyar Honvédségről és annak társadalmi szerepéről. Ezen az alkalmon többek között a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár által kínált kiemelkedő lehetőségekről is informálták a résztvevőket. A Lynx után most a PzH2000 önjáró lövegek leendő kezelőszemélyzete is bruttó 737 ezer forintos illetménnyel kezdheti meg katonai pályáját Tatán. Több fórumon is elhangzott már, miszerint a honvédség kötelekében dolgozni élethivatás, amit többféle illetménnyel is honorálnak.