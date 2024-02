Tujákat kell kivágni a tarkadíszbogár kártétele miatt

Folytatódik az elszáradt tuják kivágása Zalaegerszegen. A problémát a hazánkban néhány éve megjelent tarkadíszbogár okozza. Zalaegerszeg önkormányzata idén 1,5 millió forintot fordít a zöldterületek fejlesztésére. Fontos feladat ezen belül a tarkadíszbogár károkozása miatt megbetegedett tuják eltávolítása, illetve pótlása. A bogár lárvái a fák tápanyagszállító szövetét rágják a kéreg alatt, ez pedig a növények elhalásához vezet. Könnyen felismerhető tünete a folyamatnak a tuják elszíneződése, rozsdássá válása és elszáradása. Zalaegerszeg önkormányzata tavaly is fordított pénzt a környezetvédelmi alapból a beteg tuják kivágására és pótlására, s idén folytatódik ez a munka.

Július első hétvégéjén ismét koncertek és élmények hívogatnak Keszthelyre

Idén is július első hétvégéjén, péntektől vasárnapig rendezik meg a KeszthelyFestet, több helyszínen, számos művészeti ágat felvonultatva. A tavaly megújított nagyrendezvénnyel ezúttal „még nagyobb tömegeket és kulturális rétegeket” akarnak megmozgatni, a sokszínűség jegyében, bocsátotta előre sajtótájékoztatóján Manninger Jenő, Keszthely polgármestere, leszögezve: ezúttal is hangsúlyt fektetnek a különböző generációkat megszólító, összművészeti jellegre. A nagyobb, színesebb és modernebb látványvilágú nagyszínpadon olyan népszerű előadók adnak koncertet, mint például a Neoton Família, a Bikini és T. Danny, de ott lesz a három nap során mások mellett az Ocho Macho, K-Kevin, Azorka, a Kacaj zenekar, Náksi, Szatmári és Szakos Andi, valamint Jauri és Pumped Gabó is, részletezte a városvezető. Idén is partnerségben rendezik a KeszthelyFestet a Viviera Beach-csel, s pályázik a város a Visit Balaton 365 Kft.-hez és a Balaton Fejlesztési Tanácshoz is. A Viviera Beach Balaton-parti bázisa külső helyszínként funkcionál majd, ahol belépőjegyes programokkal, többek között Majka koncertjével várják a bulizni vágyókat. Ezúttal is lesz családi és kulturális udvar a belvárosban, s a szervezők egyeztetnek a Helikon Kastélymúzeummal, amely több eseménnyel kapcsolódik a fesztiválhoz. A részletes program már elérhető Keszthely közösségi oldalain.