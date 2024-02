A csoport egyik legaktívabb tagja, Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója lapunknak elmondta: minden évben szervezik a tavaszi virágnéző túrájukat, ez alkalommal azonban némileg előbbre kellett tenni annak időpontját, hiszen a február második felében tapasztalt meleg miatt a növények virágzása is hamarabb indult meg.

- Mintegy kéttucatnyian vettünk részt a programon, s közel tíz kilométert gyalogoltunk – tette hozzá Lukács Andrea. – Nagyon sok virág nyílik most, olyanok, amelyek általában különböző időpontokban szoktak. A hóvirág már teljes pompájában látható, a kakasmandikó is kezd előbújni, de többek közt aranyesőt és ibolyát is láttunk.