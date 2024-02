A megjelent 140 bálozót Kötőné Fazekas Judit igazgató köszöntötte. Elmondta: egy önmagát komolyan vevő és identitással rendelkező közösség az együttlétet, a segítségnyújtás, a szolidaritás érzését és gyakorlását fontosnak kell, hogy tartsa, és azt is, hogy mindezt kifejezésre juttassa vidám, hangulatos és optimista derűvel. A bál elsősorban a múlt eredményeit értékelő lezárását jelenti, és egyben a jövő kezdetét, a tavasz várásával pedig a megújulás lehetőségét hordozza magában.

- Az Alma Mater Alapítványunkat Szabó Imre vállalkozó és iskolánk közösen hozta létre - folytatta. - Az alapítványunk jóvoltából pénzjutalmat és emlékplakettet kap minden tanév végén 1-1 tanuló, aki abban a tanévben iskolai szinten a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt nyújtotta. Ugyancsak minden tanév végén egy tanuló pénzjutalmat kaphat, aki a tanévben kulturális, sport vagy más tanórán kívüli tevékenysége során kimagasló eredményt ért el. Néhány diákunk külföldi, vagy belföldi tanulmányi útjait is támogatjuk, de folyamatos anyagi támogatást nyújt a tehetségek kibontakoztatásához. Az is nagyon fontos, hogy a 2. nyelvvizsga megszerzését is finanszírozzuk.

Az eseményen megjelent Balogh László polgármester is, aki szintén méltatta a gimnázium munkáját és diákok érdekében végzett tevékenységeit.