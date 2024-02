A rendezvényre 2024. február 14-én, szerdán 14-18 óra között kerül sor: 14:00 Szerelmes versek, 15:00 Vidám vetélkedő, 15:30 Sümeginé Horváth Anita: „Bálint nap eredete”, 16:00 EzerJóFű, Fülöp Zoltán: Szerelmetes gyógynövények, 17:00 Vidám vetélkedő, 17:30 Sorsolás: Nikitscher Bernadette Együtt című nemezképe talál gazdára a résztvevők között. A szívek szerdáján Kézművesek szíves foglalkozásai (kerámia, nemezelés, varrás, horgolás, gyertyaöntés, mézeskalács-díszítés), „Szív fészek” – fotópont, „Bátorság sarok”, „Bálint napi hennás üzenetek”, Szerethető finom falatok is várnak az érdeklődőkre. A programokra gyermekek és felnőttek is jöhetnek, egyedül vagy azzal, akit szeretnek. Szeretettel várják a szeretet-kapcsolatban élőket és szeretetre vágyó egyedülállókat is!