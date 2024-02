A legfontosabb változások közé tartozik az elektromos robogók kötelező biztosítása, a tanulói vezetői engedély 17 éves kortól, valamint a szabálysértési büntetések szigorítása.

Az új törvény lehetővé teszi, hogy a magánszemélyek 17 éves koruktól szerezzenek tanulói engedélyt, és az autósiskolai képzés 15,5 éves kortól indul. A fiatal sofőrök 18 éves korukig csak tapasztalt sofőrmentor felügyelete mellett vezethetnek, aki tévedésért szankciót kaphat. A tanulói engedély a záróvizsga letételétől számított két évig érvényes, függetlenül a megszerzésének korától. Ebben az időszakban elkövetett szabálysértés esetén a járművezető közlekedés-pszichológiai interjún vesz részt, és kezdő járművezetői képzésen vesz részt. "A mentornak meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Alapvető feltétel, hogy a vezetőnek és a mentornak is meg kell egyeznie, és további feltétel, hogy a mentornak 10 év vezetési gyakorlattal és 5 éves B típusú vezetői engedéllyel kell rendelkeznie.

Az intézkedés célja a fiatalok nagyobb felelősségvállalásra terelése, csak felnőtt felügyelete mellett vezethetnek. A felelősség implicit módon a mentorokra is hárul. Nem arról van szó, hogy a tizenhét éves sofőrök a szüleik taxijaként működnek. A mentor nem lehet alkoholos befolyásoltság alatt

A robogókra vonatkozik, hogy a 25 km/h-t meghaladó vagy 25 kg-nál nagyobb tömegű, 14 km/h-t meghaladó sebességű elektromos robogók üzemeltetőinek kötelező biztosítást kötniük. Ez a szabályozás mind a magántulajdonosokra, mind a bérbeadási szolgáltatásokra vonatkozik, célja a robogók által okozott esetleges sérülési költségek fedezése.

Az előéleti pontrendszer egyszerűsítése a másik jelentős változás. A közlekedési szabálysértéseket és szabálysértéseket nyomon követő pontrendszer öt szintről háromra egyszerűsödött. A közlekedési szabálysértések súlyosságuk alapján mostantól két, négy vagy hat pontot kapnak. Az enyhébb szabálysértések, például a szabálysértő parkolás enyhébb büntetést vonnak maguk után, míg a súlyosabb szabálysértések, mint például az ittas vezetés vagy a jelentős sebességtúllépés, fokozott büntetést von maga után. Ha egy sofőr két súlyos vagy három közepesen súlyos szabálysértést követ el, a vezetői engedélyét elveszik.

Más változtatások értelmében a sofőröknek nem kell mindenkor magánál tartaniuk a vezetői engedélyt vagy a jármű forgalmi engedélyét. Az ellenőrzésekhez elegendő egy érvényes személyi igazolvány.

A módosítások az autópálya sebességére is vonatkoznak. Egyes szakaszokon a megengedett sebesség az autópályákon 150 km/h-ra emelkedik a korábbi 130 km/h-ról. A változás csak az erre a sebességre alkalmasnak és biztonságosnak ítélt szakaszokra vonatkozik.

A legjelentősebb szigorítás a vezetés közbeni telefonkezelésre vonatkozik, mert megemelték a vezetés közbeni használatáért kiszabott bírságot. Ez évtől 2500-3500 korona (100-150 euró) 4 büntetőpont jár érte.