Erről is beszámolt Balaicz Zoltán polgármester az idei első testületi ülést követően tartott tájékoztatóján. A 48,5 milliárd forintos főösszegű költségvetés stabil, kiszámítható működést tesz lehetővé, nem tartalmaz sem hitelfelvételt, sem adóemelést, tette hozzá. A 7,25 milliárd forintos iparűzési adóval kalkulált költségvetés fedezet nyújt a minimálbér 15 százalékos, a

garantált bérminimum 10 százalékos emelésére. Ezen kívül az óvodapedagógusok és a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók átlagosan 32,2 százalékos béremelésére és az önkormányzati intézményrendszerben saját hatáskörben meghozott 10 százalékos béremelésre is. A költségvetés biztosítja az intézmények zavartalan működtetését, és megőrizhető az 1800 önkormányzati dolgozói álláshely. Folytatódik az arányos városfejlesztés, lesznek infrastrukturális beruházások, felújítások, építkezések – utak, járdák, parkolók, zöldfelületek. Költenek az energiahatékonysági fejlesztésekre, és emelkedik a környezet, illetve klíma védelmére, valamint a kultúra és sport támogatására fordítható összeg.

Az önkormányzat a TOP PLusz városfejlesztési programban 8,5 milliárd forint európai uniós támogatáshoz jut. Elkezdődhet egyebek mellett az új bazitai óvoda építése, Ságodban pedig a felújítása. Megépül a gyermekjátszóház a jégcsarnok mögötti területen, valamint a Teskándra vezető kerékpárút

Kormányzati támogatásként 400 millió forint érkezik az északi ipari park bővítésére, 1,8 milliárd forint a Zalavíz Zrt. stabilitásának megőrzésére, 150 millió forint az uszoda és 150 millió forint a Mindszentyneum működtetésére.

A polgármester szólt arról is, hogy több éve tartó egyeztetés után döntés született a hadkiegészítő és toborzó iroda, valamint a Zalaegerszegi Honvéd Klub elhelyezéséről. A kormányhivatal számára feleslegessé vált és kiürített Göcseji út 24. szám alatti volt ÁNTSZ-székházba költöznek át. A szükséges felújítások 8 millió forintos költségét a város fedezi.