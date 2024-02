A Zalaegerszegi Patrióta Klub támogatásával teremtették elő az adomány anyagi fedezetét, az eszközöket pedig a mentőállomás igénye szerint állították össze. Erről az adományozó Zrinszki Alapítvány kuratóriumi elnöke, Zrinszki Mónika számolt be érdeklődésünkre.

Süle-Vincze Luca megyei vezető mentőtiszt elárulta, hogy olyan eszközök beszerzéséhez kértek segítséget, amelyek a dolgozók két kivonulás közötti pihenését, valamint a munkáját is szolgálják. Így került a 2,1 millió forint értékű, 31 tételből álló adományba háromszemélyes fotel, elektromos masszázsszék, valamint egyebek mellett oxigénpalackokhoz reduktorok, párásító palackok, vérnyomásmérők, de még vízadagoló is. Ez utóbbi pedig az ügyeleti ponton kap helyet. Mint ismeretes, november óta Zalában is az Országos Mentőszolgálat látja el az orvosi ügyeletet, tette hozzá a vezető mentőtiszt.

Szólt arról is, hogy a zalaegerszegi mentőállomáson hatvanan dolgoznak, orvosok, mentőtisztek, ápolók, gépkocsivezetők. Az Ady utcai épület ad helyet még a megyei irodájuknak is, ami további tucatnyi dolgozó jelent. Rajtuk kívül pedig a mentést és a betegszállítást irányító csoport 18 munkatársa is itt kapott helyet.

A Zrinszki Alapítvány létrehozásának ötlete 2016 novemberében fogalmazódott meg, első kezdeményezésként az évben a Belga étterem teraszán berendezett Mikulás-udvarban a városi óvodásokat, valamint szüleiket látták vendégül, és 2200 ajándékcsomagot osztottak ki. Ez után egyebek mellett iskolai, óvodai játszóterek felújítása következett, fákat ültettek, sportegyesületeket támogatnak. Céljaik elérésben segíti az alapítványt a Zalaegerszegi Patrióta Klub, amelyet 2020 nyarán 32 vállalkozó hozott létre Zrinszki István vezetésével.