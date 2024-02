"Piros az ég alja: aligha szél nem lesz..." ismerős lehet ez az idézet Petőfi Sándor költeményéből. Ez a népi jóslat azóta is fennáll, ha napnyugtakor vörös, piros az ég, akkor bizony másnap hideg, erős szél várható.

Hogy ez a népi jóslat most is beválik-e, az vasárnap kiderül. Addig is nézzék meg kollégánk, Szakony Attila fotóit a szombat esti égboltról, amelyet Nagykanizsán fotózott.