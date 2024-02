Ennek jegyében Mindszenty (i)gazsága címmel rendhagyó vitaestet tartottak szerdán a látogatóközpontban. Ennek aktualitását adja, hogy 75 évvel ezelőtt zajlott Mindszenty József bíboros koncepciós pere, melyben 1949. február 8-án életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték hazaárulás, államellenes összeesküvés és valutaüzérkedés hamis vádjaival.

A látogatóközpont munkatársa, Szaknyéri Tünde vezette vitaesthez előzetesen is vártak kérdéseket, tucatnyi érkezett. Ezekre dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, valamint Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány képviselője, a kiállítás kurátorai igyekeztek választ adni.

A vitaest címével Mindszentytől származó idézetre utalnak, magyarázta Kovács Gergely. A bíboros egy szentbeszédében úgy fogalmazott , az igazság és a gazság között csak egy betű az eltérés, de megnézzük, melyikről is van szó.

Mint hangsúlyozta, hogy elsősorban meghallgatni akarják a zalaegerszegieket, akik körében nagyon sok történet kering. Ezek igazságmagját is igyekeznek megtalálni. Emellett megismerni Mindszenty személyiségét, azt a fiatal papot, aki a város plébánosa volt, azt a veszprémi püspököt, esztergomi érseket, bíborost, akit a nyilasok és a kommunisták is fogságra ítéltek. A vitaest folytatását is tervezik a téma minél alaposabb tárgyalására, tette hozzá.

A 75 évvel ezelőtt lezajlott per mellett Mindszenty József életútjáról. a hozzákapcsolódó vélt, vagy valós történetek is szóba kerülnek a vitaesten, fogalmazott dr. Soós Viktor Attila. Ez párbeszéd a hallgatósággal, a látogatóközpontban dolgozókkal, a kurátorokkal, ezzel segítve közelebb kerülni a bíboros személyiségéhez, magyarázta.