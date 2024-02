Ölbéli játékok, népi mondókák, dalok, furulyák, dobok voltak a hétfő délutáni, három év alatti gyerekeknek szóló, Medgyesi Anna bábszínész, énekes által vezetett Kerekítő foglalkozás főszereplői. A kisgyermekes családok körében hosszú évek óta népszerű Örömkör keretében lehetőség nyílik arra, hogy a szülők szakember segítségével, a gyerekeikkel együtt tanuljanak otthon is játszható dalos-zenés-mozgásos ritmusjátékokat. Medgyesi Annak J. Kovács Judit Janikovszky Éva-díjas drámapedagógus Kerekítő könyvsorozatát is ajánlja, a mondókaválogatás további ötleteket adhat. Medgyesi Annával a zalaegerszegi Mindszentyneumban péntekenként is lehet találkozni hasonló foglalkozáson. A hétfői Örömkörben a nagyobbak érdekes és hasznos növényekkel ismerkedhettek, a szerző, Wágenhoferné Pohl Magdolna vezetésével a Manófüvek - Gyógynövényes családmesék című mesekönyvekben merülhettek el.

A városi könyvtár programja, az Örömkör még 2009-ben indult útjára, a rendezvényeket minden hónap első hétfőjén tartják és elfoglaltságot kínálnak a család minden tagjának. A találkozókon igyekeznek a gyerekeknek és szüleiknek is színes programot kínálni.