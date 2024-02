- A tavasz közeledte valóban remek alkalom arra, hogy többet mozogjunk, vagy épp testi-lelki egészségünkkel foglalkozzunk. Rengeteg dolgot választhatunk ehhez, a jógától kezdve a kerékpározáson át a masszázsokig, és a sort még hosszasan lehetne folytatni – mondta Molnár Róbert, Yumeiho masszázsterapeuta. - Egy a sok módszer közül az általam alkalmazott 1600 éves múltra visszatekintő ősi shaolin módszer, a Yumeiho masszázs, mely képes az életmódunkból adódó testi panaszokat, fájdalmakat megszüntetni. Megelőzés jelleggel is alkalmazható, mint egészségmegőrző módszer. Tíz éve foglalkozom ezzel a csodálatos technikával. Saját, illetve hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján mondhatom, hogy kiválóan alkalmazható mozgásszervi, de akár belszervi problémákra. A Yumeiho masszázs nem tüneti kezelés, hanem egyénre szabott oki terápia. Minden esetben a teljes testet kezeljük, ami által beindulnak az öngyógyító folyamatok. Éppen ezért tökéletes választás, hogy tegyünk egészségünkért, mert ahogy Arthur Schopenhauer filozófus mondta: „Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.”

A masszázs az izmok, ízületek lazítását szolgálja

Fotó: Antal Lívia

A Yumeiho masszázs alkalmazási területe igencsak széleskörű. A mozgásszervi problémák mellett maradva

eredményesen fejti hatását többek között gerincsérv vagy végtagokba sugárzó fájdalom esetén. Jótékony a migrénre, a szédülésre, a vérnyomás-problémákra, az emésztési panaszokra, a cukorbetegségre, az alvászavarokra és bizonyos esetekben a meddőségre is. Méregtelenít, és jótékonyan hat a nyirokrendszerre. Emellett gyorsítja a rehabilitációt, fokozza a teljesítőképességet, növeli az energiaszintet és harmonizálja a meridiánrendszert, ismertette a szakember.

- A Yumeiho masszázs terápiának köszönhetően olyan több évig fennálló fizikai panaszaim, derék-, illetve fejfájások, szűntek meg, amelyekre korábban más módszer nem nyújtott végleges megoldást – mondta érdeklődésünkre Lénárt Katalin, a nyílt nap egyik résztvevője. - Többször segített váratlanul jelentkező szédülés esetén és emésztőrendszeri problémámon is egy-egy Yumeiho kezelés, ahogy a gyerekek mozgásszervi fájdalmain, illetve felső légúti betegségből való felépülésüket is gyorsította. Nemcsak testi panaszok esetén volt hatásos, hanem lelki problémák esetén is segített egyensúlyba hozni magam.