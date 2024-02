Nem volt tehetős Incze Domokos családja, de édesanyja munkahelyén volt egy rádió, ami megragadta a figyelmét.

– Nekünk csak egy Balaton rádióra futotta, de édesanyám üdülővezető volt a Balaton-parton és ott volt egy lemezjátszós Terta 426-os rádió, aminek gyönyörű hangja volt. Ilyet szerettem volna szerezni, de nem találtam, csak körülbelül amikor a kétszázadik rádiómat is megszereztem, akkor jutottam hozzá egy ilyen készülékhez – mesélte Incze Domokos, akinek így indult a szenvedélye. Ma már több száz rádiót, gramofont, magnetofont és lemezt gyűjtött össze, s legbecsesebb kincseit a Szántódpusztai Majorság kiskastély épületében is meg lehet csodálni. Igazi rádiómatuzsálemek sorakoznak a teremben, amelyek között a néprádiók mellett klasszikus és súlyos rádiószekrények is találhatóak.