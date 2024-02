Szécsisziget történetében a Szapáry-Andrássy-kastély a felépítését követően mindig kulcsfontosságú szerepet töltött be. Uradalmi székhely volt a második világháború végéig, majd a 70-es évekig szükséglakás, de más funkciót is betöltött az épület.

- A 2000-ben történt felújítást követően az önkormányzat közösségi színtérré alakította, ahol szálláshely, rendezvény és kiállítótér fogadja a vendégeket – tájékoztatott Nagy István polgármester. - 2018-ban a magtárszárny részbeni felújításával pedig tovább bővült az épületben a hasznosítható tér, új lehetőségeket biztosítva a látogatók, turisták számára. A település és az önkormányzat számára kiemelt jelentősége van ma is a kastélynak idegenforgalmi és gazdasági szempontból, s nem utolsósorban a falu lakói számára, hiszen helyi rendezvényeket is tartunk az épületben. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a szállás- és a terembérlések száma. 2023-ban 1316 látogató vásárolt belépőt, ez az eddigi legmagasabb szám. A három téli hónapot kivéve folyamatosan látogatható a kastély. Idegenvezetéssel kaphatnak az érdeklődők betekintést a település és az uradalom életébe, történelmébe, majd egy séta keretében megismerhetik az épületet, a szobákat, a kiállító- és rendezvénytereket. A kastélyt körülvevő parkban pedig bivalyrezervátum található, ahol afrikai vízibivalyok élnek. Április 15-től október 15-ig turistaszállóként is működik a kastély, 5 szoba és 1 apartman várja a vendégeket, összesen 38 főt tudunk fogadni.

Nagy István polgármester

Fotó: Korosa Titanilla/ZH-Archívum

Nagy István kiemelte, hogy az elmúlt években egyre gyakrabban vették igénybe az épületet, fesztiváloknak, családi és céges összejöveteleknek, esküvőknek, lakodalmaknak adott helyet.

- Ennek nagyon örülünk, hisz ezáltal önkormányzatunk saját bevételhez jut, amit a falu, a napi működés javára tudunk fordítani – hangsúlyozta a polgármester. - Tavaly májustól szeptember végéig minden hétvégénk foglalt volt és egyre jobb az ismertségünk, nemcsak a térségben, hanem már országosan is. Az idei évre is bizakodva tekintünk, már vannak szállásfoglalások és rendezvényeket is tartanának többen. Tavasztól várjuk a látogatókat, iskolás csoportokat, hogy minél többen megismerjék Szécsiszigetet, a kis zalai „ékszerdoboz” települést.