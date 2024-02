Cseresnyés Péter felvezetőjében elmondta: Németh Szilárdot akkor ismerte meg széles körben az ország lakossága, amikor Orbán Viktor miniszterelnök kinevezte a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztosnak, s az emberek megtapasztalták, hogy a párt alelnöke kérlelhetetlen a rezsikiadások csökkentése terén.

Rezsicsökkentés

– Pedig ha őszinte akarok lenni, a miniszterelnöktől kapott megbízás után, nekem is át kellett néznem a sárga csekkeket, előtte ugyanis a feleségem intézte az összes ilyen jellegű befizetést – emlékezett vissza Németh Szilárd. – Hamar kiderült számomra, hogy a külföldi – német, francia, olasz – szolgáltatók mekkora extraprofitot realizálnak, így az első 10 százalékos rezsicsökkentést követően még két alkalommal sikerült 10 és 5 százalékos csökkentést elérni. Ennek köszönhetően ma a magyarok fizetik a legkevesebbet a háztartási gáz és energia terén egész Európában. Persze volt nagy felháborodás a nyugati szolgáltató cégek között, még perre is mentek, de aztán kénytelenek voltak belátni, hogy véget ért az a korszak, amikor nyakló nélkül sarcolhatják a magyar családokat. A Gyurcsány-korszak idején ugyanis 15 alkalommal emelték a háztartási gáz árát, ami 206 százalékos emelkedést eredményezett, míg a villany ára 97 százalékkal növekedett. Ez idő alatt ezek a nyugati cégek több száz milliárd forint extraprofitra tettek szert, ami nemcsak etikátlan volt, de megnyomorította a magyar családokat is. Láttam olyan iratokat, amikor a díjemelést azzal indokolták a szolgáltatók, hogy túl sokan tartoznak a rezsidíjakkal, ezért azokat kell még jobban megsarcolni, akik még tudtak fizetni.

Németh Szilárd ugyanakkor azt is leszögezte: a rezsicsökkentés nem csak és kizárólag az olcsóbb energiáról szól, az intézkedésnek nagyon komoly biztonsági és szuverenitási aspektusai is vannak, hiszen az a pénz, ami a családoknál maradt, egyfajta létbiztonságot is adott, sőt a statisztikai adatokból egyértelműen kiderül, hogy a családoknál maradt pénz a hazai kiskereskedelem erősödését hozta magával. Ez pedig összefügg a szuverenitással, hiszen mindenki eldönthette, hogy mit vásárol vagy mibe fekteti az így megmaradt forintjait.

Fotó: Szakony Attila

A baloldalon is levonják a konzekvenciákat?

A beszélgetés során aktuálpolitikai kérdések is felmerültek, többek között a kegyelmi botrány miatt lemondott köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter döntése is.

- Novák Katalint és Varga Juditot is nagyra értékelem, szerintem elképesztően jó munkát végeztek, de ezekben a pozíciókban ilyen hibát nem lehet elkövetni – szögezte le Németh Szilárd. – Ők levonták a konzekvenciákat, lemondtak tisztségükről, de mi a helyzet a jogerősen elítélt baloldali politikusokkal, Fekete-Győr Andrással vagy Varju Lászlóval? Pontosan ez az erkölcsi és értékrendbeli különbség a jobb- és a baloldal között. A mi közösségünk attól olyan erős, hogy tiszta és világos víziónk van arról, milyen országot szeretnénk.

Ezen a ponton Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is szolgált munícióval. Mint mondta: a baloldal helyi emberei sem különbek, folyamatosan megpróbálják félrevezetni a kanizsaiakat.

– Hiába kapott a város 588 millió forintot a kormánytól, az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) miatt 142 millió forintot kell visszafizetni ebből az összegből, mivel nem tudták elkölteni határidőre – emlékeztetett Cseresnyés Péter, aki hozzátette: hazugság az, hogy a víztorony felújítására elkülönített 142 millió forintot azért nem lehetett elkölteni, mert nem érkezett értékelhető pályázat. Az igazság az, hogy olyan cég adta az ajánlatot, amelyet az ÉVE nem akart nyertesnek kihozni. Inkább a pénz visszafizetése mellett döntöttek.