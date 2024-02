Koros Eszter, a HSMK intézményegység-vezetője elmondta: a rendezvénysorozat 1993-ban indult útjára, öt évvel később fesztivállá nőtte ki magát. Az évtizedek tradícióit viszik tovább, hiszen számos művészeti ág megmutatkozik most is. Megjelenik a képző- és kórusművészet, a színház, a könnyű-, valamint a komolyzene, a jazz, és gyermekprogrammal is készültek.

– Idén viszonylag hosszú lesz a fesztivál, hiszen március 18-tól április 5-ig tart három helyszínen: a HSMK-ban, a Medgyaszay Házban és a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban – folytatta Koros Eszter. – A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének tagjaiként nívós, magasabb kultúrát közvetíthetünk a közönségünknek. Fő támogatónk ismét az önkormányzat.

Ezt követően minden művelődésszervező egyenként beszélt a programokról.

– Az eseménysort március 18-án 17 órakor a HSMK-ban Kotnyek István festőművész, grafikus 1990 és 1996 között a HSMK számára készített plakátjaiból nyíló kiállítása vezeti fel – mondta Kazányi Anett. – Ugyanezen a napon és helyszínen 18 órától "Szép kikelet" címmel a Farkas Ferenc Énekegyüttes ad koncertet. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami az intézmény információs pultjánál igényelhető.

Fotó: Szakony Attila

A fesztivál folytatásában március 19-én, kedden 19 órakor a Medgyaszay Házban a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar ad tavaszi koncertet, majd március 21-én, csütörtökön 19 órakor a HSMK-ban Dennis Kelly Árvák című krimi darabját láthatja a közönség. A fiatal generáció igényeit kiszolgálva a New Wave Session sorozat keretében március 23-án (szombat) 20 órától "kristoaf" koncert lesz. Ezután pedig publikum elé lép a Napsugár Együttes, a Dés András Quartet, Horváth Charlie, végül április 5-én (péntek) 18 órakor Vecsei H. Miklós QJÚB csapata Pilinszky és Csoóri életművéből ad ízelítőt.