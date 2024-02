A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleményt adott ki az ügyben, mely szerint az évszakhoz képest enyhe időjárás miatt idén már március első felében számíthatunk erre a madaraktól, és a viselkedés a nyár második feléig is előfordulhat. A postaládákba települt fészkeket pedig a bedobott küldemények veszélyeztetik, ezért érdemes megoldást keresni a problémára.

A madarak beköltözése billenőajtóval fedett nyílású levélgyűjtővel előzhető meg, illetve ezzel párhuzamosan érdemes a közelben megfelelő mesterséges odút felszerelni. Ha azonban a cinegék már beköltöztek, a postaláda használatát fel kell függeszteni. Ilyenkor a kotlás és a fiókanevelés körülbelül egy hónapnyi időtartamára szereljünk fel alternatív levélgyűjtőt a madarak által elfoglalt mellé, illetve függesszünk ki egy tájékoztató kiírást is a postás számára.

Madárbarát üzenet egy postaládán. Ha már beköltözik, nincs mit tenni



A széncinege a településeken is legelterjedtebb cinege faj Magyarországon. Hagyományosan harkályodúkban költ, de sikerének hátterében többek közt az áll, hogy a fészkelésnél egyáltalán nem válogatós: örömmel foglalja el a mesterséges odúkat, illetve az olyan, más fajok számára nem vonzó zugokat is, mint egy postaláda. Találták már fészkét korlátok üregeiben, útterelő-bójában, virágcserépben, kéményben, állítva tárolt matractekercsben, de még vázában is. Van úgy, hogy a fészek megépítéséhez teniszlabda bolyhos külsejét tépkedi le.

A Magyarországon elterjedt, hagyományos postaládatípus a cinegék szemében lapos kialakítású, széles röpnyílású mesterséges odúnak tekinthető. Mivel ezek családi házas környezetben a kerítésen, jól láthatóan helyezkednek el, a cinegék táplálék- vagy fészkelőhely-keresés közben könnyen megtalálják és néhány nap alatt teljes fészket építve be is költöznek.