A program kapcsán Schrádi István Péter, a szervező egyesület elnöke elmondta: az eddigi kiállításaiknak rendszeresen Zalaegerszeg, a Keresztury VMK adott otthont, ám szerettek volna egy kicsit nyitni más települések felé is, részben ezért döntöttek úgy, hogy Zalalövőn is bemutatkoznak, de a helyszínválasztásban az is közrejátszott, hogy tudomásuk szerint az északnyugat-zalai városban eddig még nem volt hasonló rendezvény. Az időpont kiválasztásában annak is szerepe volt, hogy ezen a hétvégén a város egészét megmozgató farsangi program is zajlott a központban, s ettől joggal várták azt, hogy a kiállítás iránt is nagyobb érdeklődés mutatkozik.

– A helyszín adottságai miatt hetven kiállító mintegy ötszáz állatát mutatjuk be – folytatta Schrádi István Péter. – Ezúttal nagyrészt díszgalambok láthatóak, de arra törekedtünk, hogy minél több fajtát hozzunk, ezáltal tegyük színesebbé a kiállítást. A galambok mellett bemutató jelleggel vannak még baromfiaink és nyulaink is, amiket a gyerekek meg is simogathatnak. A kiállítók között pedig akadnak olyanok is, akik nem tagjai az egyesületünknek, így szinte a teljes Dunántúlt lefedjük, Csornától Ajkán keresztül egészen Székesfehérvárig.

A programot minősítővel kötötték össze. Schrádi István Péter elmondta: a tenyésztett díszgalamboknak van egy sztenderd leírása, ami alapján a bemutatott állatokat felkért szakértők bírálják. Nézik többek közt az állatok alakját, fejük formáját, lábuk hosszát, szárnytartásukat, de ápoltságukat, gondozottságukat is. A minősítés is hozzájárult ahhoz, hogy egyesületen kívüli tagok is hoztak állatokat a kiállításra.

– A minősítésre a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Szövetségének szakértő bírálóit kértük fel – tette hozzá az egyesületi elnök. – Minden kiállított állatot elbíráltak, de nemcsak minősítették a bemutatott állatokat, hanem a díjakról is ők döntöttek. Ez alapján 25 állat kapott kiállításgyőztes címet, továbbá 23 tiszteletdíjat és 9 ifjúsági díjat adtunk még ki.