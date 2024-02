A lakossági fórumok során először Gyarmati Antal polgármester tartott beszámolót az elmúlt egy év történéseiről, beruházásairól és programjairól. Ezek során külön kitért azokra a fejlesztésekre vagy rendezvényekre, amelyek az adott településrészt, illetve az ott élő közösséget érintik. Minden egyes helyszínen tudott érdemi munkáról beszámolni, Budafán a közösségi ház kialakítása a legjelentősebb program, Zalapatakán befejeződött a ravatalozó bővítése és felújítása, Irsapusztán a közösségi ház vizesblokkját és cserépkályháját újították fel, illetve ugyanitt folyamatban van a temető kerítésének cseréje és a környezetében lévő, már elöregedett, s ezért balesetveszélyessé vált fákat is kivágták, míg Nagyfernekágon a harangláb újult meg.

Gyarmati Antal polgármester

Fotó: Gyuricza Ferenc

A helyi lakosok részéről ezzel együtt is merültek fel igények komfortérzetet javító munkálatokra, vagy olyan további beruházásokra, amelyek az adott közösség számára fontosak. Zalapatakán újra szóba került a Kossuth Lajos és Hősök utcák kereszteződésében álló közösségi ház külső és belső felújítása, ami azért is régi vágya a településrészen élőknek, mert az épület egy renoválást követően alkalmas lehetne családi rendezvények lebonyolítására is. Budafán a közösségi ház felújításának folytatása a fő prioritás, Irsapusztán ugyancsak a közösségi ház felújításának folytatását kérték a településrész lakói, de ez utóbbi helyen a szűcsmajori részt illetően a közvilágítást érintő, valamint szemétszállítással kapcsolatos problémákról is beszámoltak a fórum résztvevői. A településrészen gondot okoz továbbá a mezőgazdasági járművek által a közútra felhordott sár, amely kapcsán Gyarmati Antal polgármester azonnal intézkedést, az érintett vállalkozókkal történő egyeztetést ígért. A város vezetője ugyancsak továbbítja az illetékesek felé a Nagyfernekágon felmerült panaszokat, itt a Magyar Közút Zrt. által fenntartott bekötő út padkájának állapotát kifogásolták a fórum résztvevői, illetve arról számoltak be, hogy bár a településrész utcája teljes egészében a közútkezelőhöz tartozik, annak munkatársai a téli síkosságmentesítést azonban csak az útszakasz egy részén végzik el, továbbá az úthibák kijavítása is régóta várat magára a városnak ezen a részén.

Generális problémának tűnik a városban az ivóvízhálózat állapota, az elöregedett eternit rendszeren gyakran keletkeznek csőtörések, ami a szolgáltatás színvonalát rontja. Ahogy az egyik helyszínen az egyik felszólaló fogalmazott: gyakorlatilag időzített bomba ketyeg alattuk.