A mézes Balázs napon a helyi mézes termékek mellett a mézzel kapcsolatos tevékenységek köré épült a vásárcsarnok mellett harmadik éve működő, a kézműves és gasztronómiai hagyományokat átörökítő ház programja. Gyertyamártás, a méhviaszból készült figurák és mézeskalácsok készítése, díszítése várta az emeleti műhelyekben a látogatókat, a termelők pedig az árkádok alatt és a téren kínálták a méz hozzáadásával készült étkeket.

A megnyitó perceiben Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója elmondta, a program ötletét Balázs püspök, a torokfájósok védőszentje napja adta. A légúti betegségeket pedig mézzel lehet legjobban gyógyítani, így kapcsolódott össze a két témakör. A köszöntőjében a balázsolásról és az ezidőtájt ehhez kapcsolódó templomi szokásokról (a pap a mise végén, megóvó kérés kíséretében két keresztalakba illesztett gyertyát tart a hívek álla alá) is szóló Balaicz Zoltán polgármester is hozzátette, a méz jótékony hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ehhez csatlakozott Böjte Sándor Zsolt, a városrész önkormányzati képviselője, aki a Göcseji Tudásközpont kézműves hagyományokat újratanító céljait is méltatta a mézes nap megnyitóján..

A balázsjárás szokását - jelmezes gyerekek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut, diákokat toboroztak, adományokat szedtek, ami a tanítók, iskolai alkalmazottak jövedelemének kiegészítését szolgálta - a Tűzmadár Waldorf Iskola diákjai mutatták be, majd a Szélrózsa Néptáncegyüttes mezőföldi táncokkal kedveskedett.

A Mézes Balázs napon a tudásközpont szakmai partnereként a söjtöri Ambrózia Mézlovagrend működött közre, vezetőjük, Németh Zsolt, alsónemesapáti méhész is köszöntötte a közönségét. Az érdeklődő résztvevőknek dr. Fendrik Péter a méz és a méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásáról tartott előadást, Németh Zsolt pedig a méz felhasználásának módjaiba avatta be hallgatóságát.

- Az a javaslatom, hogy minden nap együnk legalább egy evőkanál mézet, hogy megőrizzük az egészségünket - mondta lapunknak a vándorméhész Németh Zsolt, akinek 300 méhcsalád állítja elő a természetes édességet. - Változatos formában vihetjük be a szervezetünkbe, bármelyik méz jó, de Zalában jellemzően az akácméz elérhető nagyobb mennyiségben. A méhek tenyészideje az utóbbi években sajnos észrevehetően rövidebb lett, ennek ellenére a méhész bizakodóan néz a közelgő tavaszi és nyári szezon elé.