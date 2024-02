Manninger Jenő, Keszthely polgármestere a helyszíni bejárás alkalmával elmondta: minden évben felmérik, milyen igényei vannak a város intézményeinek. Tavaly az Életfa Óvoda és Bölcsőde vezetői felhívták a figyelmet arra, hogy nedvesednek a terasz felőli falak, ráadásul ezt a területet esős időben nem tudják használni. Az önkormányzat az eredményes gazdálkodás miatt rendelkezésre álló szabad forrásokból 18 millió forintot biztosított a befedésre, amit egy helyi vállalkozó végzett el.

– Ez a gyerekek számára biztosítja annak lehetőségét, hogy akár szemerkélő esőben is a szabad levegőn játszhassanak, ráadásul az épület állagát is megóvtuk a beruházással – összegzett Manninger Jenő, hozzátéve: ebben az esztendőben 90 millió forintot biztosítottak a város költségvetésében intézményi fejlesztésekre, javításokra, ebből a keretből például a Goldmark művelődési házban és a színházban végeznek majd kisebb munkákat.

A városvezető kiemelte: az idei büdzsé megalkotásakor, lakossági észrevételek alapján, a közutak és a járdák állapotának javítására koncentráltak, amire mintegy 500 millió forintot terveztek a 2024-es költségvetésben.

Németh Ildikó, a Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde főigazgatója lapunk kérdésére elárulta, ezzel a beruházással a beázás megszüntetése s az épület állagmegóvása volt a cél.

– Emellett a tető hatalmas teret nyitott meg számunkra, hiszen a 250 négyzetméteres teraszunkon most már rosszabb időben, esőben is a szabad levegőn lehetnek a gyerekek – fogalmazott az intézmény vezetője, aki arról is beszélt, jelenleg 72 apróságról 20 munkatárs gondoskodik a bölcsődében, ahol „nagy minőségi előrelépést jelent a most átadott beruházás”.

A teraszon a későbbiekben további fejlesztéseket is tervez az intézmény.