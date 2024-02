Bognár György (Paks): - Talán ma játszottunk a legjobban , de a futball megbüntetett minket. Akkor, ha lazábbra vesszük a mérkőzést ez történik annak ellenére, hogy gólokkal kellett volna nyerni ezt a találkozót

Márton Gábor (ZTE FC): - Egy garast sem adtam volna a győzelemre az első félidő játéka után, csak két góllal vezetett az ellenfél... Nem mertünk futballozni, aztán cseréltünk párat a második félidőre ... Az életben is kell szerencse, de ez a csapat megdolgozott azért, hogy ez is mellénk szegődjön. Jó meccs volt, , edzői pályafutásom során talán először voltam győztes csapat kispadján Pakson, de a ZTE FC sem sokszor nyert itt mostanában. Kellett a szerencse is ehhez a győzelemhez, de szerintem megérdemelt a sikerünk.