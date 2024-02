Elsőként érdemes kitérni a tápanyag-utánpótlásra. A legjobb, ha ősszel sikerült lótetű-tojásoktól mentes szervestrágyát (optimálisan marhatrágyát) szereznünk és azt az ásással, vagy szántással beforgattuk. Évközben még lehet, hogy ezzel együtt is szükség lesz egy kis pétisóra, hogy gyorsabb fejlődésre serkentsük növényeinket. Szervestrágya híján marad a keverék (nitrogén-foszfor-kálium) műtrágya, amit mindenképpen a gyökérzónába dolgozzunk be vetés, vagy palántázás előtt.

Emellett fontos a talaj fertőtlenítése is, főleg ha sok a lótetű, vagy a drótféreg. S ha mindezzel megvagyunk, van még egy fontos tényező: az időjárás. Könnyen dolgozni csak kellően száraz talajjal lehet, amikor ez az állapot bekövetkezik, általában már a levegő hőmérséklete is elegendő az igazán korai zöldségfélék, a sárgarépa, petrezselyem, retek, spenót és saláta szabadföldi vetéséhez. Elhamarkodni azonban nem szabad ezt a munkafázist, mert ha nagyon hideg, vizes a talaj, akkor az apró csírázó magvak megfázhatnak és aztán már nem kelnek ki, hanem egyszerűen belerohadnak a földbe. Hiába akarunk koraiak lenni, nem lesz nagy különbség a betakarítás idejében akkor sem, ha türelemmel kivárjuk a megfelelő pillanatot. A hagymafélék dughagymáit korán el lehet duggatni, azok bírják a hideget. Ahogy növekednek, folyamatosan szedhetünk ki a vörös- és a lilahagymából friss fogyasztásra, ami pedig bent marad, azt nyár végén takaríthatjuk be és tehetjük el magunknak télre. A borsó is vethető, de csak a kifejtőborsó, mert a velőborsó nem tűri a fagyot.

Aki azonban ilyenkor akar nekiállni metszeni, az bizony, már szinte elkésett ezzel a munkával, hiszen rügyezik a málna, az őszibarack, a kajszibarack – az alma talán még metszhető, de annak is duzzadoznak a rügyei. Ilyenkor már a kártevőket és a gombabetegségeket gyérítő lemosó permetezésnek van itt az ideje, amit tavasszal és ősszel is ajánlott elvégezni, ha jót akarunk magunknak a következő szezonban – írta Horváth Sára Tímea.