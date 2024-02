Január 31-én, szerdán este hét órától láthatta, hallhatta a zalai közönség Lakatos László humorista önálló estjét Szent család címmel, melyet a stand up fellépő így ajánl: "Egyszer volt, hol nem volt, réges-régen, vagyis nem is olyan régen, sőt, most is, a messzi-messzi Corvin sétány mellett, a nyolcadik kerület szívében, a Práter utcában élt egy család… Egy szent család, Lakatosék! "

Fotó: Pezzetta Umberto

A Dumaszínház társulatának tagja magát az első cigány humoristának vallja, legalábbis aki felvállalja, teszi hozzá életrajzában. Lakatos László 1992-ben született Budapesten, zenész családban nőtt fel, édesapja id. Lakatos László zenetanár, édesanyja háztartásbeli. A humoristának egy testvére van, Lakatos Ferenc, aki szintén zenész.