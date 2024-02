A munkálatok már kora reggel elkezdődtek, köszönhetően a tavaszias időjárásnak. Dr. Jandó Zoltán elnök mosolyogva meg is jegyezte, bár téli közösségi munkát hirdettek, nagykabátra azonban nem volt szükség, hiszen a résztvevők úgy érezhették magukat, mintha tavasz lenne.

– Egy évben négy alkalommal szervezünk közösségi munkát, idén ez volt az első – magyarázta az elnök. – Az elsődleges feladat a növényzet karbantartása, s azon belül is a vízparti nád megújító vágása volt. Ennek az a célja, hogy a nádas megerősödjön, hiszen, ha évente lenyírjuk az elszáradt nádat, akkor az egyre erősebbé válik, ezáltal pedig védi a partot az elmosódástól, valamint vannak halfajok, amelyek a nádasban ívnak le, tehát szaporítóhelyet is biztosítunk a számukra. A másik fő feladatunk a vízpart gondozása volt. A tóparti fűzfáink nagyon öregek már, ezért száradnak el az ágaik, amelyek balesetveszélyessé válhatnak. Ezeket vágjuk le, illetve a maguktól letöredezett ágakat is összegyűjtjük ilyenkor. Sajnos egyes fák már annyira elszáradtak, hogy azokat ki is kellett vágnunk. Két éve egy tölgyet ért villámcsapás, azt is most vágtuk ki.

Dr. Jandó Zoltán hozzátette, azokat a fákat, amelyek beledőltek a tóba, s nem okoznak fennakadást a horgászatban, nem bántják. Ezeknek az ágai, gallyai ugyanis búvóhelyet biztosítanak a kisebb halak számára, a ragadozóknak viszont jó vadászterületet jelentenek. Elsősorban a tó nyugati oldalán vannak ilyen helyek, egyes horgászok kifejezetten kedvelik is azokat a partszakaszkat.

- A tavalyi évünk jól alakult, a telepítéseink, amiket részben a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásából, részben saját forrásból valósítottunk meg, jól sikerültek, s a saját halneveldénk is szép eredményeket hozott – folytatta az egyesületi elnök. – Átalakítottuk a napijegyes portfóliónkat is, napijeggyel már csak a sport célú horgászat engedélyezett Pusztaszentlászlón. Jelenleg rablóhalra van tilalom, ez a csuka és a süllő horgászatára vonatkozik, hétvégente azonban a harcsa horgászata engedélyezett.