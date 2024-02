Hévíz több művészeti csoportja készült színes produkcióval erre a napra, amely egy több évszázados magyar hagyományt elevenít fel – a közösségépítés és a szórakoztatás szándékával.

– Őrzik azt a hagyományt, hogy régen az asszonyoknak is volt néha egy kis szabadidejük, amikor legalább egy napra kiszabadulhattak a hétköznapok mókuskerekéből, s ünnepelhettek, mulathattak, beöltözhettek. Ezekről az alkalmakról a férfiak akkoriban hiányoztak, hisz ennyi kikapcsolódás a nőknek mindenképpen járt, s úgy gondolom, nincs ez másként ma sem. Szerencsére többen csatlakoztak az évek során, nemcsak azok, akik ellátogatnak ide, hanem olyanok, akik be is öltöznek, magukra öltve valamilyen vicces maskarát, s így még kötetlenebbül mulatnak – fogalmazott Süténé Tüttő Beáta önkormányzati képviselő, aki erre a napra békefenntartó katonának öltözött.

A piacra látogató nők ezen a napon ingyenesen fogyaszthattak röviditalokat, borokat és süteményeket, s járt e kegy azoknak a férfiaknak is, akik az asszonyfarsangra babos fejkendőt öltöttek. A jelmez- és fánkverseny helyezettjei ezúttal is díjat kaptak.

Munkában a fánkzsűri, b-j Komáromi Béla, Kövérné Kalmár Mónika és Pékné Orbán Julianna

Fotó: PBÁ

– Bevált ez a rendezvény – szögezte le Benkő Lajos, a hévízi termelői piac vezetője. – A közösség tagjai adják össze a süteményeket s a fellépők ajándékait. Nem olcsó dolog e rendezvény, de azért nem kerül annyiba, mint a korábbi disznóvágások. Azokat azért hagytuk abba, mert ebben a körzetben a hatósági állatorvos betiltotta a közismert debreceni eset után. Ekkor találtuk ki az asszonyfarsangot, s ezt megkedvelte a közönség, lehet látni most is, hogy óriási az érdeklődés. Két szálloda is jelezte, hogy kimondottan erre az időpontra foglaltak náluk szobákat a vendégek, a korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján.

A tavaszi időszakban egymást követik majd a programok a vásártéren, lesz például zöldnap, húsvéti és pünkösdi nagyrendezvény is, és mindez a piac közösségének összefogásával, önerőből.

Idén rendkívül nagy érdeklődés övezte a fánkversenyt, amelyre 21 nevezés érkezett. Különféle finomságokat kóstolhatott a zsűri, amelyben Kövérné Kalmár Mónika cukrászmester, a Mónisüti tulajdonosa, Komáromi Béla pékmester és Pékné Orbán Julianna értékelte az édességeket.

– Nagyon finom fánkokat készítettek a nevezők. Azt hiszem, az már önmagában is nagyszerű dolog, hogy egy ilyen verseny ennyi embert megmozgat. A másik nagy előnye egy ilyen seregszemlének, hogy van hagyományőrző funkciója is, hiszen akár régen elfeledett recepteket is elővesznek a háziasszonyok és itt, szélesebb körben meg lehet ismertetni ezeket. Aki elindult a versenyen, nagy dolgot tett ezzel – összegzett Kövérné Kalmár Mónika.

Az asszonyfarsangon felléptek a város kulturális csoportjai, képünkön a díszítőművészeti szakkör tagjai

Fotó: PBÁ

A fesztiválra külhonból is sokan érkeztek. Doktor Edit például a felvidéki Dunaszerdahelyről látogatott el immáron sokadszor Hévízre, e program pedig lenyűgözte. Az asszonyfarsang szokása nem ismeretlen a Csallóközben sem.

– Vannak kisebb falvak, például Hodos és Abony, ahol évente rendeznek hasonlót. Ilyenkor beöltöznek a helyiek, s az egyik faluból átvonulnak a szomszédos településre. Ez a tél búcsúztatása. A menet néha megáll a házak előtt, ahol muzsikálnak, s megkínálják a résztvevőket az ott élők. Újra hagyománnyá vált, már tíz éve ápolják ezt, s nem csak nálunk, a Csallóközben, hanem feljebb, szlovák területeken is megemlékeznek erről az ünnepről – mesélte Doktor Edit.

Szerinte ez a Kárpát-medencei magyarság határoktól független ünnepe, amelyet érdemes megőrizni, továbbadni, hogy a következő generációknak is része lehessen ebben.