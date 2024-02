Ez a két társasház is érintett volt a KEHOP-projektben, amelynek keretében Zalaegerszeg nyugati részén, így a Mikes utcában is új szennyvízrendszert építettek ki, idézte fel a sajtóbejáráson Bali Zoltán alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője. A lakótömbökben kicserélték az elöregedett vízvezetékeket, az E.ON. pedig a gázvezeték rekonstrukcióját végezte el tavaly. Az alpolgármester kiemelte, a közműépítést követően itt is az utak teljes körű felújításával fejeződnek be a munkálatok. Köszönetét fejezte ki az itt élő lakóknak, hogy türelemmel viselik ezt az időszakot.

A csapadékvíz elvezetése érdekében K-szegélyt fektettek le a lakóutak mentén, amelynek új pályaszerkezetet építettek. A Mikes utca 4–6. szám alatti társasházak előtti járdákat is felújítják. Az aszfaltozást várhatóan február végén kezdik meg, tette hozzá Szak Tibor út- és közműépítési csoportvezető.