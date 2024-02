A rendezvény házigazdája, Vigh László, országgyűlési képviselő az esemény kapcsán elmondta, hogy Felsőrajkon minden hónap utolsó szombatján térségi kézműves és termelői vásárt tartanak, illetve évente két alkalommal kibővítik az eseményt és megspékelik gasztronómiai kínálattal, kulturális műsorral. Ez alkalommal a disznóvágás hagyományait is megidézték, az étkek alapanyagát két sertés szolgáltatta, készítettek húsos káposztát, töltöttek hurkát, sütöttek húst és mintegy 300 adag kocsonyával is kínálták a vendégeket. Vigh László kiemelte, hogy örömére szolgál, hogy számos közéleti szereplő is elfogadta a meghívást erre az eseményre, hisz fontosnak tartja, hogy ilyen alkalmakkor is találkozzanak.

A rendezvényt a térség országgyűlési képviselője Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár nyitotta meg és köszönetet mondott a szervezőknek a rendezvény lebonyolításáért, hisz – mint megfogalmazta – az egyik legfontosabb dolog Zalában is, hogy a közösségeinket erősítsük, s ennek legfontosabb pontja a személyes találkozás, amire a mai helyenként túlzott digitális jelenlétben is időt kell szakítani. Erre Felsőrajkon jó példát mutatnak, hiszen az itteni programok túlmutatnak a település határain.

Jelen volt az eseményen az államtitkár mellett dr. Sifter Rózsa főispán, Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere, dr. Palkovics László, a Széchenyi Egyetem kuratóriumának elnöke, az N7 Holding Zrt. vezérigazgatója, valamint vármegyei és más intézmények, szervezetek vezetői és a közélet ismert szereplői.