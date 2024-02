Gellénháza önkormányzata összesen kilenc programra pályázott, amiből hétre már sikerült támogatást nyerniük, mondta Farkas Imréné. Azért éltek a lehetőséggel, mert így olyan rendezvényeket hozhattak a településre, amit önerőből nem tudtak volna finanszírozni.

- Az első sorozatunk a filmvetítéssel és beszélgetéssel egybekötött Nemzeti Filmklubbal indult, amit Borvári Lili koordinál. A programot a Gellénházi Nők Egyesületére alapozva indítottuk, ugyanis a közös filmvetítés náluk már évek óta népszerű időtöltés, most pedig a falu és a környéket többi lakóját is szerettük volna bevonni. A tíz alkalom alatt régi és kortárs magyar filmeket tekintünk meg. A felnőtt filmeken kívül kettő a gyermekeknek szól, nekik az iskolában vetítjük le azokat. Nagyon örültünk annak is, hogy telt házas estét szervezhettünk a Magyar Operett Színház közreműködésével. A Cintányéros Cudar Világ című produkcióra mintegy háromszázan érkeztek. Ennyi embernek adtunk lehetőséget arra, hogy színvonalas műsort láthattak ingyen. További két, iskolás programra nyertünk támogatást. Az egyik egy érdekes, reformkori ismeretterjesztő előadás volt „Te mit tennél egy időkapszulában” címmel. A másikat valamelyik zalaegerszegi múzeummal valósítjuk majd meg, ez még szervezés alatt van - tette hozzá a polgármester.

A vasárnapi könnyűzenei koncertre ugyancsak várják a gellénházi és a településkörnyéki érdeklődőket. Az ismert dalokat egyedi funky stílusban feldolgozó Stinky Bugs közösségi zenekar ezúttal CéAnne és a zalaegerszegi származású Hangácsi Márton közreműködésével lép színpadra.