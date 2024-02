A jegyző, dr. Benedek Karolina és a polgármester, Kelemen Tamás Aczél Lajossal

Fotó: pacsai önkormányzat

Ez alkalomból átadták az ünnepeltnek az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt köszöntő okiratot, valamint Pacsa Város Önkormányzatának emléklapját és ajándékát is.

Aczél Lajos Pölöskén született földműves családba. Kétéves volt, amikor szüleivel, húgával a család Pacsatüttősre költözött, az általános iskola alsó osztályait ott, a felsőbb osztályokat Pacsán járta ki. Kétéves katonai szolgálatra 1954-ben vonult be, és épp a forradalom idején szerelt le, a fővárosból november 4-én gyalog indult el Pacsára, és november 10-én ért haza. Leszerelése után a pacsai téglagyárban kezdett dolgozni, ahol megismerte feleségét, akivel 1959-ben összeházasodtak. Tíz évre rá Pacsán a Zrínyi utcában építettek családi házat, és azóta is ott élnek. A téglagyár megszűnése után a termelőszövetkezetben dolgozott traktorosként, egészen a nyugdíjazásáig, munkájával elégedettek voltak, több kitüntetés is bizonyítja ezt. Házasságából egy gyermek született, kettő unokával büszkélkedhet. Hobbija a keresztrejtvényfejtés, zöldséget termel a kertben és mai napig autót vezet. Novemberben ünneplik meg a 65. házassági évfordulójukat, a vaslakodalmukat.